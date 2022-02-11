Программа президента Зеленского "Большая стройка" в этом году охватит 715 объектов

Программа президента Зеленского "Большая стройка" в этом году охватит 715 объектов

Планы программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" на 2022 год охватывают 715 объектов в 24 областях Украины.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко на заседании Президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, состоявшемся в Харькове.

"Если мы говорим о 2022 годе, мы ставим перед собой еще более амбициозные планы. Я думаю, что мы собственными глазами видим, как меняются наши города, села, поселки благодаря программе президента", — сказал Кирилл Тимошенко.

В этом году в Украине, по его словам, планируется обновить и построить не менее 5 500 км дорог государственного значения и 1 456 км местных дорог, 300 искусственных сооружений на дорогах.

Что касается других объектов, то планы следующие: 141 школа, 133 детских сада, 4 других образовательных учреждения и 4 малых групповых дома, 339 спортивных объектов, в том числе 20 бассейнов, 21 ледовая арена, 100 ДЮСШ, 30 урбан-парков, 2 дворца спорта, 94 стадиона, 47 спортивных комплексов и 25 спортинтернатов, 25 взрослых и 25 детских областных больниц, 16 медицинских учреждений, два санаторно-курортных комплекса, 11 заведений культуры, 5 ЦНАПов, 1 инновационно-технологический парк, 1 мусороперегрузочная станция​​.

Кроме того, планируется создать в рамках программы не менее 6800 спортивных площадок во дворах.

В этом году планируется открыть трассу Н-31 Днепр – Решетиловка. По словам Кирилла Тимошенко, на ней осталось достроить менее 30 км. Но это самый сложный отрезок, где много искусственных сооружений и развязок.

Планируется также открыть полностью весь комплекс Запорожских мостов через Днепр. По мнению Кирилла Тимошенко, это пример для других городов Украины, как нужно строить мосты.

Министр инфраструктуры Александра Кубракова со своей стороны сообщил, что завершить ансамбль Запорожских мостов планируется в августе.

В рамках программы будут реконструированы также 7 аэропортов. А на железной дороге планируется отремонтировать 750 км путей. "Прежде всего, это будем делать на пассажирских направлениях, где нужно увеличивать скорость", - добавил Кубраков.

Ранее Кирилл Тимошенко отметил, что благодаря программе президента Владимира Зеленского было создано 200 тысяч рабочих мест.