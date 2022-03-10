Производитель популярных сладостей Mars, Snickers, Twix и Bounty прекращает поставлять свою продукцию в Россию

Производитель популярных сладостей Mars, Snickers, Twix и Bounty прекращает поставлять свою продукцию в Россию

Компания выпускает корма для домашних животных Whiskas и Pedigree.

Mars, компания, производящая сладости и корма для домашних животных, заявила о прекращении импорта, экспорта и всех инвестиций на территории России.

Об этом идет речь на сайте компании.

"Мы приостановили новые инвестиции в Россию и не будем импортировать или экспортировать нашу продукцию в Россию и за ее пределы. Наша социальная и рекламная деятельность в России и Беларуси будет приостановлена", — заявили в компании.

Следует отметить, что Mars производит популярные сладкие батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, а также жевательную резинку Orbit.

Кроме того, компания выпускает корма для домашних животных Whiskas и Pedigree.

Напомним, ранее американская продовольственная компания Mars заявляла лишь о прекращении инвестиций в Россию из-за ее агрессии против Украины.

Следует отметить, что уже более полутора сотен компаний отказались работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, а также поставлять туда свою продукцию и сервисы. ТСН.ua публикуют полный список.

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