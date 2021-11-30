Производитель знаменитых австрийских конфет "Моцарт" заявил о банкротстве

Компания сильно пострадала из-за пандемии.

Производитель знаменитых австрийских конфет "Моцарт" подал заявление о банкротстве. Salzburg Schokolade не смогла выплатить сотрудникам зарплату за ноябрь и рождественскую премию.

Компания сильно пострадала из-за пандемии коронавируса.

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В частности, директор компании Кристиан Шюгерль заявил, что спрос на кондитерские изделия Salzburg Schokolade резко упал. Магазины сладостей в Вене и Зальцбурге были закрыты несколько недель из-за отсутствия туристов.

"Локдаун и значительный рост расходов на сырье, электроэнергию, зарплаты, логистические расходы и расходы на упаковочные материалы также привели к банкротству", — сказал Шюгерль.

Süßwarenhersteller Salzburg Schokolade erlitt "erhebliche Verluste" durch Corona-Krise. Unternehmen fertigt ua für den US-Konzern Mondelez Mirabell-Mozartkugeln. Fortbestand offen. https://t.co/ON4tHv4tYm — Kleine Zeitung (@kleinezeitung) November 30, 2021

Справка

Кондитерская компания Reber Mozart была основана в Мюнхене в 1865 году. Ее создателем стал Петер Ребер. Основной продукцией, выпускаемой компанией, были разнообразные шоколадные изделия.

Конфеты "Моцарт" – наиболее известные и популярные сладости этой фирмы.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что в страны ЕС пришла третья волна коронавируса, которая нанесет серьезный ущерб экономике.

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