Производители лекарств должны активнее приобщаться к снижению цен — нардеп «Слуги народа»

© Associated Press

Реклама

"Я считаю, что производители лекарств могли бы играть большую роль в обеспечении доступных цен, особенно в контексте социальной ответственности", - отметила депутат.

По ее словам, процесс снижения стоимости лекарства должен иметь комплексный подход с участием государства, фармпроизводителей, дистрибьюторов и аптек.

"Это должна быть общая ответственность всех участников рынка. Именно конкуренция является ключевым инструментом снижения цен", - добавила Вагнер.

Реклама

В то же время депутат отметила риски выборочного, на уровне аптек, административного вмешательства в ценообразование, что, по ее словам, может создать угрозы для фармацевтического рынка Украины.

"Мы предложили регуляторным службам и Антимонопольному комитету провести исследования по ценообразованию фармацевтических производителей. Ожидаем их отчеты во второй половине апреля", - сказала она.

Отдельное внимание парламентария обратила на ситуацию в прифронтовых регионах, в частности, на Херсонщине.

"Часть аптек действительно закрывается или уже закрылась. Это угрожающая ситуация, особенно для малых аптек и мобильных аптечных пунктов. Их нерентабельность ставит под угрозу доступ пациентов к медикаментам в прифронтовых общинах", - сообщила Вагнер.

По ее словам, Минздрав должен принять все необходимые меры для поддержки аптечной инфраструктуры, особенно в зонах повышенного риска.

"Аптеки - это не только налоги и рабочие места. Это, прежде всего, доступ людей к лечению. Если закрывается аптека, обслуживающая 10-18 сел - мы имеем критическую ситуацию", - подытожила депутат.

Как известно, производители формируют 72% цены на лекарства.