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Производители лекарств не спешат снижать цену по решению СНБО — политолог
Производители лекарственных средств не спешат выполнять решения СНБО по снижению цен на лекарства, заявил политолог и военный Кирилл Сазонов.
По его словам , после заявления Президента и СНБО о необходимости снижения цен на медикаменты производители создали список из 100 препаратов, которые, по их мнению, должны подешеветь. Однако, по словам эксперта, большинство препаратов в этом списке не являются критическими для медицинской помощи, а лишь такими, что "не жалко" снижать в цене.
"В списке фигурируют аскорбинки с разными вкусами, не имеющие никакого отношения к реальным потребностям на фронте или в больницах", — отметил Сазонов.
Политолог также выразил сомнение в том, что цены на медикаменты снижаются из-за реальных медицинских нужд, а не из-за финансовой выгоды производителей. Он предположил, что список сформирован на основе остатков на складах и маржах, а не потребности в медицинских препаратах.
"Похоже, что это больше PR-акция, чем реальная помощь людям", — подытожил он.
Сазонов добавил, что снижение цен на ряд препаратов произошло лишь за счет рентабельности аптек, что может в свою очередь угрожать закрытием ряда аптечных заведений, в частности в прифронтовых регионах.