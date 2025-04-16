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Производители лекарств так и не снизили свои цены вопреки решению СНБО и президента – эксперт
Несмотря на публичное поручение президента Владимира Зеленского и решение Совета национальной безопасности и обороны, украинские производители лекарства так и не снизили свои отпускные цены на препараты. Напротив, для людей цены на 95% препаратов даже выросли.
Об этом заявил журналист и экономический обозреватель Сергей Лямец.
"На практике произошло перераспределение доходов в пользу нескольких участников рынка из числа производителей, а в целом лекарства подорожали", – отметил Лемец.
Как отмечает эксперт, ожидаемое снижение цен касалось только 100 наименований из перечня Минздрава, охватывающих не более 5% рынка. При этом цены на остальные препараты либо остались на прежнем уровне, либо выросли. По словам Лямца, "пир состоялся за счет аптек" - именно они потеряли значительную часть доходов после запрета маркетинговых договоров, в то время как производители оставили сэкономленные средства себе.
Такая ситуация создает риски закрытия аптек, особенно в прифронтовых регионах.
"После решения президента производители должны снизить цены за счет неожиданной 'экономии'. Но они этого не сделали. Дополнительные сотни млн грн в месяц – оставили себе", – подчеркнул Лямец.
Эксперт указывает, что решение правительства фактически привело к антиконкурентному перераспределению: производители получили преимущество, а аптеки частично компенсировали потери за счет коррекции цен на другие лекарства. Общество же, по его словам, получило сниженные цены преимущественно на второстепенные препараты.