Производители лекарств так и не снизили свои цены вопреки решению СНБО и президента – эксперт

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Об этом заявил журналист и экономический обозреватель Сергей Лямец.

"На практике произошло перераспределение доходов в пользу нескольких участников рынка из числа производителей, а в целом лекарства подорожали", – отметил Лемец.

Как отмечает эксперт, ожидаемое снижение цен касалось только 100 наименований из перечня Минздрава, охватывающих не более 5% рынка. При этом цены на остальные препараты либо остались на прежнем уровне, либо выросли. По словам Лямца, "пир состоялся за счет аптек" - именно они потеряли значительную часть доходов после запрета маркетинговых договоров, в то время как производители оставили сэкономленные средства себе.

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Такая ситуация создает риски закрытия аптек, особенно в прифронтовых регионах.

"После решения президента производители должны снизить цены за счет неожиданной 'экономии'. Но они этого не сделали. Дополнительные сотни млн грн в месяц – оставили себе", – подчеркнул Лямец.

Эксперт указывает, что решение правительства фактически привело к антиконкурентному перераспределению: производители получили преимущество, а аптеки частично компенсировали потери за счет коррекции цен на другие лекарства. Общество же, по его словам, получило сниженные цены преимущественно на второстепенные препараты.