Производители сэкономили на расторжении маркетинговых договоров, но цены на лекарства не снизились — Дмитриева

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Об этом заявила народный депутат Оксана Дмитриева.

«Производители сэкономили на маркетинговых расходах — но пошли ли эти средства на снижение цен для пациента? Или это просто дополнительная прибыль для производителя? Пока нет ответа», — отмечает Дмитриева.

По ее словам, именно из-за таких решений пациенты не видят ожидаемого эффекта от объявленных правительством инициатив. Вместо системного анализа структуры ценообразования, как требует решения СНБО №69/2025, вводятся частичные меры без четкого понимания последствий.

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«Сначала должен быть проведен общий с АМКУ анализ, а уже потом законодательные изменения. А мы видим, что анализ еще не сделан, но новые регулирования уже внедряются», — подчеркнула она.

Депутат также подчеркивает, что механизм формирования цен на лекарства многоуровневый, и к обсуждению должны быть привлечены все три ключевых звена: производители, дистрибьюторы и аптечные сети. Иначе возникает риск перекоса: ответственность переводится только на одну из сторон, что в условиях войны может иметь критические последствия.

Кроме того, Дмитриева поставила под сомнение эффективность инициативы по списку Топ-100 самых популярных украинских лекарств, в рамках которой производители заявили о снижении цен на часть препаратов. По ее словам, список составлялся не по медицинской целесообразности, а по популярности, не отвечающей потребностям пациентов.

«Мы должны снижать цены на то лекарство, которое жизненно необходимо — как хлеб, молоко или овощи в потребительской корзине. А не на условные чипсы и газировку фармрынка», — объясняет Дмитриева.

По ее словам, в Верховную Раду представлен законопроект, который должен внедрить механизмы реферирования и декларирования цен, а также заложить основу для выпуска более доступных украинских препаратов. Однако эффективность всех дальнейших шагов зависит от системности, прозрачности и анализа, иначе «пациент снова останется в стороне».