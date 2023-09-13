Производство оружия и повышение минимальной зарплаты: Зеленский рассказал о приоритетах бюджета-2024

Значительные бюджетные средства будут направлены на оборонно-промышленный комплекс – производство оружия в Украине.

В среду, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром финансов Сергеем Марченко по бюджету 2024 года.

О приоритетах главной сметы страны он сообщил в традиционном вечернем обращении.

Производство оружия

По словам президента, оборона и безопасность – это первый приоритет.

“Финансирование обороны и безопасности будет, по меньшей мере, на уровне этого года, то есть 1 600 миллиардов гривен. Минимум! В следующем году мы добавляем значительные бюджетные средства на оборонно-промышленный комплекс – производство оружия в Украине. И на дроны. Причем и на покупку того, что необходимо за границей, и на украинское производство”, – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что почти 100 миллиардов гривен будут направлены на производство оружия, которым занимается Минстратегпром, и "на украинскую армию дронов, которая показывает очень хорошие, яркие результаты".

Социальные расходы

Отдельным бюджетным приоритетом Владимир Зеленский назвал поддержку наших ветеранов.

Кроме того, важной строчкой в бюджете будут социальные расходы, на которые предусмотрено по меньшей мере 469 миллиардов гривен.

“Будут дополнительные средства на систему здравоохранения – это, по меньшей мере, плюс 24 миллиарда к расходам в этом году. Будет плюс на систему образования, прежде всего, в поддержку учителей и преподавателей”, – сообщил президент.

Цифровизация

По словам Зеленского, необходимые средства закладывают на цифровизацию, включая "Мрію" – новый инструмент для детей, родителей и учителей.

"В следующем году "Мрія" должна заработать по полной и стать доступной украинцам в каждом уголке мира!" – пообещал президент.

Индексация пенсий и повышение зарплат

Существенная индексация пенсий, отметил украинский лидер, запланирована на март, как это предусмотрено законом.

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Также президент поручил премьер-министру подготовить основу для того, чтобы в первом полугодии будущего года повысить минимальную зарплату в Украине.

"Кроме того, мы делаем очень важный экономический акцент в бюджете. Мы добавляем стимулирование экономики – производств, рабочих мест, инвестиций. То, что нужно, чтобы Украина могла быстрее восстановиться. Чиновники представят детали такого стимулирования. Это и то, что касается подключения к электросетям для инвесторов, и продолжения грантовых программ, ипотечных программ, развития украинских индустриальных парков”, – перечислил Владимир Зеленский.

Новости от Зеленского: бюджет-2024, стимулирование экономики, минимальная зарплата и украинское оружие

Напомним, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, расходы Украины на войну и поддержку ВСУ составляют около 2 трлн грн в год.

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