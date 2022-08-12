Прокуратура Ивано-Франковщины передала АРМА имущество и корпоративные права более чем на 200 млн грн предприятий, связанных с РФ

Арестованы корпоративные права и акции более чем на 14,8 млн грн, имущественный комплекс стоимостью более 197,3 млн грн, восемь автомобилей и денежные средства на банковских счетах переданы для управления в АРМА.
Прокуратура Ивано-Франковской области передала АРМА имущество и корпоративные права более чем на 200 млн грн предприятий, связанных с РФ.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
"По ходатайству прокуроров Ивано-Франковской областной прокуратуры в рамках досудебного расследования наложен арест на имущество и корпоративные права двух предприятий, бенефициарными владельцами которых являются российские банки", — говорится в сообщении.
Отмечается, что арестованы корпоративные права и акции более чем на 14,8 млн грн, имущественный комплекс стоимостью более 197,3 млн грн, восемь автомобилей и денежные средства на банковских счетах переданы для управления в АРМА.
"Это предприятия, которые занимаются производством картонной продукции, мешков для цемента и строительных смесей. Должностные лица предприятий имеют непосредственную связь с РФ и могут быть причастны к финансированию государства-агрессора, а также способствовать военной агрессии против Украины", — говорится в сообщении. Офиса генпрокурора.
Напомним, в Киеве Служба безопасности заблокировала работу компании, занимавшейся оптовой продажей российских нефтепродуктов на сотни миллионов гривен.
Читайте также:
- Неосуществившиеся планы Кремля: названо вероятное имя того, кем хотели заменить Зеленского
- "Они пошли ва-банк": Данилов объяснил, где Россия берет резервы на войну
- Когда и как кончится война с Россией: известный оккультист назвал фазы и четкие даты
- Путин умрет в 2023-м: известный оккультист назвал точную дату смерти