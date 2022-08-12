Прокуратура Ивано-Франковщины передала АРМА имущество и корпоративные права более чем на 200 млн грн предприятий, связанных с РФ

Арестованы корпоративные права и акции более чем на 14,8 млн грн, имущественный комплекс стоимостью более 197,3 млн грн, восемь автомобилей и денежные средства на банковских счетах переданы для управления в АРМА.

Прокуратура Ивано-Франковской области передала АРМА имущество и корпоративные права более чем на 200 млн грн предприятий, связанных с РФ.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

"По ходатайству прокуроров Ивано-Франковской областной прокуратуры в рамках досудебного расследования наложен арест на имущество и корпоративные права двух предприятий, бенефициарными владельцами которых являются российские банки", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что арестованы корпоративные права и акции более чем на 14,8 млн грн, имущественный комплекс стоимостью более 197,3 млн грн, восемь автомобилей и денежные средства на банковских счетах переданы для управления в АРМА.

"Это предприятия, которые занимаются производством картонной продукции, мешков для цемента и строительных смесей. Должностные лица предприятий имеют непосредственную связь с РФ и могут быть причастны к финансированию государства-агрессора, а также способствовать военной агрессии против Украины", — говорится в сообщении. Офиса генпрокурора.

Напомним, в Киеве Служба безопасности заблокировала работу компании, занимавшейся оптовой продажей российских нефтепродуктов на сотни миллионов гривен.

Пронизанную коррупцией и схемами АРМА пытаются реформировать. Галина Янченко в ТСН

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