Прокуратура передала государству белорусские вагоны-цистерны, завозившие топливо для российских оккупантов

Прокуратура передала в управление АРМА белорусские вагоны-цистерны, подвозили топливо для российских оккупантов.
Этим топливом захватчики должны были дозаправлять свою технику на железнодорожной станции "Низковка", однако ВСУ их обстреляли.
Об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.
Известно, что белорусские компании заключили с украинскими фирмами контракты на поставку из Белоруссии дизельного топлива в вагонах-цистернах. 23 февраля цистерны с топливом пересекли границу, а уже 26 февраля они прибыли на железнодорожную станцию, чтобы ими могли дозаправиться российские оккупанты, однако вагоны попали под обстрел украинской артиллерии и были частично уничтожены.
"В апреле 2022 года в рамках начатого уголовного производства следователи провели осмотр места происшествия и изъяли пригодные для использования вагоны-цистерны. По постановлению Печерского районного суда города Киева на это имущество наложен арест", — говорится в сообщении.
Напомним, украинские десантники из ПЗРК за утро "демилитаризовали" два российских Су-25.
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