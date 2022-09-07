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Прокуратура передала государству белорусские вагоны-цистерны, завозившие топливо для российских оккупантов

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Прокуратура передала государству белорусские вагоны-цистерны, завозившие топливо для российских оккупантов

Фото: Офис генерального прокурора

Прокуратура передала в управление АРМА белорусские вагоны-цистерны, подвозили топливо для российских оккупантов.

Этим топливом захватчики должны были дозаправлять свою технику на железнодорожной станции "Низковка", однако ВСУ их обстреляли.

Об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

Известно, что белорусские компании заключили с украинскими фирмами контракты на поставку из Белоруссии дизельного топлива в вагонах-цистернах. 23 февраля цистерны с топливом пересекли границу, а уже 26 февраля они прибыли на железнодорожную станцию, чтобы ими могли дозаправиться российские оккупанты, однако вагоны попали под обстрел украинской артиллерии и были частично уничтожены.

"В апреле 2022 года в рамках начатого уголовного производства следователи провели осмотр места происшествия и изъяли пригодные для использования вагоны-цистерны. По постановлению Печерского районного суда города Киева на это имущество наложен арест", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские десантники из ПЗРК за утро "демилитаризовали" два российских Су-25.

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