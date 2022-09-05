Прокуратура передала в АРМА три асфальтобетонных завода белорусских компаний: фото

Прокуратура передала в АРМА три асфальтобетонных завода белорусских компаний.

Стоимость переданных активов составляет около 120 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Следствием установлено, что в Киеве, а также в Житомирской и Николаевской областях осуществляют деятельность ряд компаний, специализирующихся на выполнении различных видов дорожных работ. Конечным бенефициарным владельцем указанных компаний является Республика Беларусь", — говорится в сообщении.

В рамках следствия исследуется деятельность указанных компаний на предмет присвоения средств государственного бюджета, выделяемых на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения, с их последующей легализацией и выводом за границу, а также возможного финансирования действий, предпринятых с целью захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

В ходе следствия три асфальтобетонных завода, расположенных в Киеве, Житомирской и Николаевской областях и принадлежащих упомянутым компаниям, арестованы и переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по материалам Центрального аппарата СБУ.

Напомним, в Дружковке Донецкой области задержали местную жительницу, которая сотрудничала с оккупантами, корректируя удары по позициям ВСУ. 50-летняя женщина с 2014 года поддерживала связь с представителями оккупационных войск.

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