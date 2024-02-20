«Промэнергооборудование» заявила о распространении фейков, дискредитирующих работу компании

ООО «Промэнергооборудование» компания с многолетним опытом работы в сфере снабжения пожарного оборудования как для частного сектора, так и для государственного.

18 февраля 2024 года, в сети Интернет, а именно на ресурсе https://blackboxosint.com/publichni-rozsliduvannya вышла неправдивая и провокационная статья под названием «Фаворит ГСЧС. Как Сергей Крук и Андрей Залесский «нагревают карманы» на сотни миллионов гривен при покупке лестниц».

Данное «расследование» содержит недостоверную информацию, манипулирует общедоступными фактами и направлено на дискредитацию ООО «Промэнергооборудование» и его руководителя Залесского Андрея Викторовича.

Ресурс заявляет, что авторы ведут расследование уже 10 лет, но за все это время было размещено всего три статьи, одна из которых заведомо ФЕЙКОВАЯ, и о которой пойдет речь ниже.

Никакие идентифицирующие данные владельцев ресурса не отображаются, а все ссылки ведут в никуда.

Подобные информационные атаки с данного ресурса проводятся уже не в первый раз. Похожий случай произошел недавно с редакцией интернет-сайта «Главком», где его руководителя пытались обвинить в сотрудничестве с россией. Редакция «Главкома» расследовала происхождение этого ресурса и доказала его фейковый и заказной характер с целью его дискредитации. Ссылка прикреплена https://glavcom.ua/amp/news/hlavkom-zajavljaje-pro-informatsijnu-ataku-na-vidannja--967368.html

ООО «Промэнергооборудование» - компания с многолетним опытом работы в сфере поставок пожарного оборудования как для частного сектора, так и для государственного. На протяжении 16 лет мы являемся официальными представителями всемирно известного производителя WEBER Hydraulik GmbH. Реализуем на рынке Украины широкий спектр высококачественной продукции. В 2023 году благодаря нашей положительной репутации и эффективной работе, путем продолжительных и изнурительных переговоров, нам удалось привлечь на украинский рынок всемирно известную Немецкую компанию по производству спасательных автомобилей Magirus GmbH. Данная компания существует на рынке более 160 лет, поставляет продукцию во многие страны мира.

Что касается самой статьи, то она целиком и полностью построена на подтасовке общеизвестных фактов вперемешку с ложной информацией и предположениями. Единственная цель которой очернить репутацию Залесского Андрея Викторовича, вмешаться в хозяйственную деятельность Компании и, в это непростое для Украины время, нанести убытки и усложнить работу спасателей из-за отсутствия у них современного и высокоэффективного оборудования для спасения жизней граждан Украины.

ООО «Промэнергооборудование» в своей деятельности полностью соблюдает действующее законодательство Украины, особенно в части сотрудничества с государственными органами.

Таким образом, имея многолетний опыт успешных поставок пожарно-спасательной техники, наша компания участвует в тендерах по закупкам для органов ГСЧС Украины. Все поставки осуществляются нами в соответствии с предложенной тендерной документацией соответствующего подразделения. А утверждение, что только мы единственные, кто принимает участие в тендерах, является беспочвенным. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины № 1178 от 12.10.2022 года «Об утверждении особенностей совершаемых государственных закупок товаров, работ и услуг для заказчиков, предусмотренных Законом Украины «О публичных закупках», на период действия правового режима военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены». Данное постановление регламентирует порядок проведения закупок, в том числе с одним участником. Мы, в свою очередь, строго придерживаемся обозначенных критериев и претензий к нам не было. Следует отметить, что данное постановление четко регламентирует порядок участия как Заказчика, так и Исполнителя, и предусматривает механизм контроля (в том числе путем представления соответствующих отчетов) в отношении государственных закупок. Еще раз подчеркиваем, что мы строго соблюдаем действующее законодательство и предлагаем высококачественный продукт по разумным ценам.

Утверждение о том, что тендерная документация была выдана на конкретное транспортное средство, является необоснованным и манипулятивным. В статье акцентируется внимание только на нескольких параметрах, которые четко соответствуют технике, которая была поставлена и указана на официальном сайте производителя. Это формула шасси 4х2, полная масса 16 тонн. Однако, следует отметить, что авторы статьи не указывают, что технические требования к предмету закупки утверждаются комиссией ГСЧС и изложены на сайте ГСЧС, с которым можно ознакомиться по ссылке https://dsns.gov.ua/uk/derzhavni-zakupivli/tehnichni-vimogi-do-predmetiv-zakupivli. На данном сайте отражены требования к широкому ассортименту лестниц, в том числе и к лестницам (АД - 50 м, АД - 42-45 м, АД - 32-35 м). Что касается лестниц 32-35 м, то ориентировочные технические требования содержат широкий спектр требований к предмету закупки. Например, тип шасси 4×2, может быть установлен на таких автомобилях, как Volvo FL (FE), Iveco ML (FF), MAN TGM, Scania P, Mercedes-Benz Atego (Axor), DAF CF, Renault D или аналогичных. Поэтому утверждать, что технические требования написаны исключительно для одного поставщика, некорректно и искажает реальную картину.

В статье указаны выдержки из жалобы в Антимонопольный комитет Украины, в которой описан выборочный список из трех лестниц (в том числе и лестница, поставляемая нашей компанией), с целью создания ложного впечатления, что только MAGIRUS M32L-AS соответствует параметрам по примерным техническим требованиям.

В свою очередь, мы предоставляем информацию с соответствующими ссылками на сайты производителей, что подтверждает наличие соответствующих моделей лестниц, соответствующих техническим требованиям и, соответственно, отраженных в Технической документации Заказчиков.

Сравнительная таблица, подтверждающая соответствие производителей требованиям тендерной документации в части технических характеристик Автостремянок пожарных с высотой подъема 30м

Также предоставляем информацию о соответствии не менее двух производителей требованиям тендерной документации в части технических характеристик пожарных лестниц высотой подъема 40м.

Производители пожарных автолестниц з аналогичными параметрами:

колесная формула: 4х2

количество передач (коробка передач): не менее 12

максимальная полная масса: до 18 000 кг

1. DESAUTEL Group, ТМ RIFFAUD, Франция

Серия пожарных автолестниц EPC 42 PRX на шасси Renault, MAN и Mercedes Benz

https://gimaex.eu/en/echelle-pivotante-automatique-3/

https://gimaex.eu/wp-content/uploads/2019/01/FT-GBFR-EPC42PRX-MWMOS-SCANIA-03-16.pdf

2. Rosenbauer Karlsruhe GmbH & Co. KG, Германия

Серия пожарных автолестниц L40A-XS, L42A-XS и 44 на шасси MAN, Mercedes Benz, Volvo и Scania.

https://www.rosenbauer.com/en/si/rosenbauer-world/vehicles/

https://www.rosenbauer.com/fileadmin/sharepoint/products/Dokumente.pdf

https://www.rosenbauer.com/fileadmin/sharepoint/products/vehicles/.pdf

В статье утверждается, что региональное управление ГСЧС провело тендеры весной 2023 года и начальник Департамента материально-технического обеспечения ГСЧС Константин Ивлев собирал информацию с участников рынка о наличии, возможности поставки и ценах пожарных лестниц. Свои предложения Ивлеву подали 6 компаний, среди которых наиболее выгодным оказалось предложение ООО «Транс-Сервис-КТТ», которое предложило поставить машины Bronto Skylift F32RLX по цене 31 млн 800 тыс. грн с лестничным подъемником до 35 метров и по цене 37 млн 142 тыс. грн за лестницу с подъемом до 45 метров.

Но, следует отметить, что машины Bronto Skylift F32RLX ООО «Транс-Сервис-КТТ» являются пожарными подъемниками (http://www.transservice.com.ua/index.php/ru/tehnika/gidravlicheskie-pod-emniki/pozharnye-pod-emniki-serii-rlx-detail), которые по техническим характеристикам являются еще одним объектом закупки и не относятся к номенклатуре пожарной лестницы.

Кроме того, с конца 2022 года ООО «Транс-Сервис-КТТ» не является официальным представителем по дистрибуции пожарно-спасательных платформ Bronto Skylift. Право на сервисное обслуживание, гарантийный ремонт и послегарантийное обслуживание пожарно-спасательных автомобилей Bronto Skylift в Украине принадлежит ООО «Политек Импекс». Из этого делается соответствующий вывод, что ООО «Транс-Сервис-КТТ» не могло предложить соответствующие пожарные лестницы, которые бы соответствовали техническим требованиям и тендерной документации.

Авторы статьи обвиняют ООО «Промэнергооборудование» в лице его руководителя в том, что он реализует продукцию по завышенным в два раза ценам в сравнении с продажами на европейском рынке. В качестве «доказательства» предоставлен скриншот покупки 30 метровой лестницы M32L-AS по цене 566 365,00 евро. Для подтверждения данного факта зафиксирована ссылка на тендеры ЕС.

Детально ознакомившись с содержанием этих тендеров, можно увидеть, что аналогичный товар был реализован в Германии по цене 1 402 883,00 евро с НДС, которая на момент заключения договора (02.06.2023 г.) составила 56 095 118,48 грн (1 евро – 39,9856 грн).

В свою очередь, ООО «Промэнергооборудование» осуществило продажу грузовых автомобилей М32Л-АС с учетом всех понесенных затрат на поставку, подготовку, обучение персонала и т.д., по цене 44 190 000,00 грн. с учетом НДС, которая даже ниже, чем стоимость реализации такой продукции внутри ЕС. Поэтому авторы подтверждают ложность своей статьи собственными ссылками.

Еще одним фейком является предоставленная информация о бракованных изделиях, поставляемых компанией Magirus GmbH. Со слов конечно же неназванного источника, как и всей статьи, утверждается, что компания Magirus GmbH продала нам партию бракованных лестниц, которые им вернули европейские заказчики. Также предоставлен скриншот сломанной лестницы и утверждается, что это сломанная пожарная автолестница MAGIRUS в одном из польских городов. Но без особых усилий можно проверить, что это была не автолестница MAGIRUS, а 42-метровая лестница Rosenbauer L42A-XS, а инцидент произошел в польском городе Иноврокаль.

https://www.reddit.com/r/Firefighting/comments/10p6z32/another_rosenbauer_ladder_collapse/

https://www.rosenbauer.com/fileadmin/sharepoint/products/aerials/turntableladders/Dokumente.pdf

Также авторы манипулятивно заявляют, что Magirus GmbH не ушла с российского рынка и имеет официальное представительство в Москве. Отметим, что Magirus GmbH входит в корпорацию IVECO GROUP, руководство которой объявило о своем уходе с российского рынка еще в марте 2022 года. Данную информацию подтверждают украинские ресурсы:

https://tsn.ua/auto/news/yaki-avtomobilni-kompaniyi-pokinuli-rinok-rosiyi-cherez-viynu-z-ukrayinoyu-2004706.html

https://www.autocentre.ua/ua/kommercheskie.html

Magirus GmbH – всемирно известная компания по производству спецтехники, которая реализует свою продукцию по всему миру. Она уделяет особое внимание своей репутации и сотрудничает только с надежными партнерами. И этот заказной материал был распространен в сети интернет и подхвачен многими ресурсами, с целью очернить честь и деловую репутацию как ООО «Промэнергооборудование», так и наших партнеров из компании Magirus GmbH.