"Промежуточная и важная победа": санкции против "Северного потока-2" одобрили в Конгрессе США

"Промежуточная и важная победа": санкции против "Северного потока-2" одобрили в Конгрессе США

Теперь — очередь за Сенатом.

Палата представителей Конгресса США 23 сентября постановили поправки в оборонный бюджет США, которые предусматривают введение санкций против российского "Северного потока-2".

Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

"Промежуточная и важная победа, но нужно дожать совместными усилиями. Палата представителей Конгресса США только приняла поправки в оборонного бюджета содержащие обязательное наложение санкций на "Северный поток-2", — написал Витренко.

По его словам, сейчас идет работа с американским Конгрессом, чтобы изменения в законодательстве закрыли возможность для предоставления таких исключений из санкций.

"Мы продолжаем убеждать администрацию США, что как раз из соображений национальной безопасности США, Европы, Украины, всего Свободного Мира, нужно срочно наложить эти санкции. Есть положительные сдвиги", — подчеркнул глава "Нафтогаза".

После решения Палаты представителей теперь очередь за Сенатом — второй палатой Конгресса США. Витренко также поблагодарил тех, кто "борется против "Северного потока-2", против использования газа режимом Путина как оружия против Украины и против Европы".

Как сообщалось, "Газпром" планирует запустить российский трубопровод "Северный поток-2" до конца 2021 года. Укладка труб завершилась 10 сентября. Сейчас продолжаются наладочные работы. В "Газпроме" отмечают, что на первой нитке они уже заканчиваются.

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