Промокоды как инструмент сбережения: сравнительный анализ украинского и зарубежного рынка

Промокоды — это краткие комбинации букв, цифр или символов, которые активируют скидку или предпочитают покупателям товары или услуги в онлайн- и оффлайн-магазинах.

Статистические данные использования промокодов в Украине и мире

По данным Emporium, среди украинцев интерес к промокодам существенно усилился после 2022 года. В то же время, в странах Запада практика использования промокодов популярна уже много лет:

91% американцев используют по крайней мере один промокод в год;

38% потребителей покупают больше товаров, если есть промокоды или купоны на скидку;

94% потенциальных покупателей утверждают, что они, вероятно, будут искать промокоды при планировании следующей покупки.

Важно! По данным CapitalOne Shopping, клиенты, использующие промокоды, в конце концов тратят в среднем на 37% больше, то есть бизнес от этого выиграет.

ТОП сфер, в которых используются промокоды.

Если говорить исключительно об Украине, проанализировав количество кликов на ссылку в поисковой выдаче и внутреннюю аналитику Emporium, мы можем увидеть ТОП-15 офер по кликам:

Розетка

AliExpress

Uklon

Worldoftanks

Мегого

Bolt

Sweet-TV

iHerb

Hotline-Finance

Comfy

Answear

EVA

Маудау

Allo

Intertop

Если проанализировать поисковые запросы украинцев в Google, мы увидим разницу с указанными результатами:

Если проанализировать статистику поисковых запросов украинцев глубже, мы увидим, что пользователи ищут промокоды по разным направлениям:

промокод мир тв — 22200 запросов

промокод megogo — 9900 запросов

поклон промокод — 9900 запросов

промокод новая почта — 8100 запросов

промокоды алиэкспресс — 6600 запросов

Примеры использования промокодов в Украине и за границей

Для наглядности приведем несколько примеров, как работают промокоды. К примеру, для получения скидки в iHerb покупатель может:

Найдите действующий промокод и скопируйте его. Введите его в специальное поле при заказе товара. Получить скидку и подтвердить заказ.

В зарубежных магазинах принцип действия промокодов абсолютно тот же: вы находите код, активируете его и приобретаете товар со скидкой.

Отношение потребителей к промокодам, сезонным скидкам и акционным предложениям

Если попытаться построить градацию уровня доверия потребителей к разного рода специальным предложениям, можно проследить достаточно выраженную разницу восприятия:

На первом месте – промокоды

– промокоды На втором месте – сезонные скидки

– сезонные скидки На третьем месте – акционные предложения

Итоги: зарубежный рынок пока опережает Украину по количеству промокодов и размеру скидок

Это действительно так, в Украине около 50% потребителей пользуются промокодами. Из них подавляющее большинство (65%) — молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. За границей доля тех, кто пользуется таким инструментом экономии, достигает 90% и даже больше.

Emporium – это независимый агрегатор скидок, сотрудничающий с отечественными и международными брендами. На сайте доступно более 10 000 актуальных промокодов, бонусов и акций.