Промокоды как инструмент сбережения: сравнительный анализ украинского и зарубежного рынка

Промокоды — это краткие комбинации букв, цифр или символов, которые активируют скидку или предпочитают покупателям товары или услуги в онлайн- и оффлайн-магазинах.
Статистические данные использования промокодов в Украине и мире
По данным Emporium, среди украинцев интерес к промокодам существенно усилился после 2022 года. В то же время, в странах Запада практика использования промокодов популярна уже много лет:
- 91% американцев используют по крайней мере один промокод в год;
- 38% потребителей покупают больше товаров, если есть промокоды или купоны на скидку;
- 94% потенциальных покупателей утверждают, что они, вероятно, будут искать промокоды при планировании следующей покупки.
Важно! По данным CapitalOne Shopping, клиенты, использующие промокоды, в конце концов тратят в среднем на 37% больше, то есть бизнес от этого выиграет.
ТОП сфер, в которых используются промокоды.
Если говорить исключительно об Украине, проанализировав количество кликов на ссылку в поисковой выдаче и внутреннюю аналитику Emporium, мы можем увидеть ТОП-15 офер по кликам:
- Розетка
- AliExpress
- Uklon
- Worldoftanks
- Мегого
- Bolt
- Sweet-TV
- iHerb
- Hotline-Finance
- Comfy
- Answear
- EVA
- Маудау
- Allo
- Intertop
Если проанализировать поисковые запросы украинцев в Google, мы увидим разницу с указанными результатами:
Если проанализировать статистику поисковых запросов украинцев глубже, мы увидим, что пользователи ищут промокоды по разным направлениям:
- промокод мир тв — 22200 запросов
- промокод megogo — 9900 запросов
- поклон промокод — 9900 запросов
- промокод новая почта — 8100 запросов
- промокоды алиэкспресс — 6600 запросов
Примеры использования промокодов в Украине и за границей
Для наглядности приведем несколько примеров, как работают промокоды. К примеру, для получения скидки в iHerb покупатель может:
- Найдите действующий промокод и скопируйте его.
- Введите его в специальное поле при заказе товара.
- Получить скидку и подтвердить заказ.
В зарубежных магазинах принцип действия промокодов абсолютно тот же: вы находите код, активируете его и приобретаете товар со скидкой.
Отношение потребителей к промокодам, сезонным скидкам и акционным предложениям
Если попытаться построить градацию уровня доверия потребителей к разного рода специальным предложениям, можно проследить достаточно выраженную разницу восприятия:
- На первом месте – промокоды
- На втором месте – сезонные скидки
- На третьем месте – акционные предложения
Итоги: зарубежный рынок пока опережает Украину по количеству промокодов и размеру скидок
Это действительно так, в Украине около 50% потребителей пользуются промокодами. Из них подавляющее большинство (65%) — молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. За границей доля тех, кто пользуется таким инструментом экономии, достигает 90% и даже больше.
Emporium – это независимый агрегатор скидок, сотрудничающий с отечественными и международными брендами. На сайте доступно более 10 000 актуальных промокодов, бонусов и акций.