Промышленная инфляция в Украине: в каких сферах быстрее всего растут цены

Промышленная инфляция в Украине начала замедляться – в годовом измерении уже составляет 31,2%, рост цен на промышленную продукцию по сравнению с июлем составил 2,2%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

По данным ведомства, быстрый годовой рост цен на услуги наблюдается в энергетическом секторе, где показатель достиг 56,2%. Также в годовом исчислении индекс цен вырос на 7,4% в добывающей промышленности и на 9,2% – в перерабатывающей.

По сравнению с июлем цены на промышленную продукцию в августе выросли на 2,2%. В частности, в добывающей отрасли цены повысились на 0,4%, в перерабатывающей – на 1,1%, а в энергетическом секторе – на 3,6%.

Напомним, удорожание электроэнергии в июне спровоцировало рост как потребительской, так и промышленной инфляции. Индекс цен производителей (ИЦБ) промышленной продукции в Украине в июне по сравнению с маем увеличился на 14%.

По данным НБУ, инфляция будет постепенно расти, в частности в последующие месяцы в результате сохранения рыночного давления на бизнес, которое вынуждено будет тратить больше средств для поддержки производственных процессов. Росту инфляции также будет способствовать истощение эффекта значительных урожаев прошлых лет и новый фактор – ожидаемое повышение акцизных платежей.

Инфляция будет умеренно расти в последующие месяцы прежде всего из-за сохранения давления на издержки бизнеса, исчерпания эффектов значительных прошлогодних урожаев и ожидаемого повышения акцизов.

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