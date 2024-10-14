Промышленники призвали президента разобраться с Укрзализныцей и не допустить роста тарифов на грузовые перевозки

Политика Укрзализныци, предусматривающая очередное увеличение тарифов на грузовые перевозки, создает серьезные угрозы как экономике, так и обороноспособности страны. Об этом говорится в открытом письме президенту Владимиру Зеленскому от ОП «Укрметаллургпром», Ассоциации УкрФА, а также Ассоциаций химиков, производителей стройматериалов и добытчиков.

«В Украине именно железная дорога является основным средством грузоперевозок как внутри, так и за пределы Украины. Железнодорожный транспорт обеспечивает около 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок. И, очевидно, понимая свое монопольное положение, АО «Укрзализныця» все время своего существования пытается решать свои финансовые проблемы за счет грузоотправителей», — говорится в письме.

После серии повышений грузовых тарифов в 2021 и 2022 гг., тарифы на транспортировку угля, руды и известняка выросли на 140%, металла – на 70%, удобрений – на 70%, зерна – на 96%, а пустых вагонов из-под угля – на 158%, указывают промышленники. Тем временем УЗ инициирует еще одно повышение тарифов, не имея для этого достаточных обоснований.

«Основным аргументом необходимости повышения грузовых тарифов Укрзализныця выдвигает собственную убыточность. Это манипуляция, ведь у компании есть все возможности, чтобы оставаться прибыльной: даже в сверхсложном для украинской экономики 2023 году Укрзализныця получила прибыль в размере 5 млрд грн», — подчеркивается в письме.

Высокие логистические затраты из-за стремительного роста грузовых тарифов Укрзализныци делают украинскую продукцию неконкурентоспособной на международном рынке. И это в то время, когда железорудные предприятия загружены на 55% от довоенного уровня, а металлургические предприятия на 65%. Ферросплавные предприятия сейчас работают почти в убыток. В химической отрасли фактически все основные сектора в экспорте снизились или «обнулились», говорят промышленники.

«В условиях войны Укрзализныця, вместо удержания грузов и увеличения грузовой базы, бесконтрольно и стремительно расширяет свою базу расходов, раздувает себестоимость и не проявляет заинтересованности в дополнительных доходах. Ведь с сентября 2023 УЗ не продала ни одного лота металлолома — хотя реализация металлолома это миллиарды гривен дополнительных доходов. Даже в таких условиях финансовый результат УЗ в первом полугодии 2023 составил 4.8 млрд грн. Но планы УЗ до конца 2024 года раздуты расходы так, чтобы получить убыток в размере 2.7 млрд грн. При этом УЗ продолжает скрывать реальное повышение тарифов термином «унификация» и «гармонизация», что фактически устраняет все стимулы для оптимизации логистических процессов, ритмичной отгрузки и укрупнения грузовых партий», — подчеркнули промышленники.

Подписанты подчеркнули: предложение УЗ об установлении единого среднего тарифа для всех перевозчиков приведет к уничтожению экономического потенциала отраслей, бюджетообразующих для Укрзализныци и базовых для всей экономики Украины (агро, ГМК, строительство). С другой стороны, это сделает УЗ хронически неконкурентоспособной по сравнению с автомобильным транспортом и другими видами перевозок.

«Недальновидная тарифная политика Укрзализныци критически скажется на всей экономике Украины и, соответственно, ее обороноспособности и национальной безопасности. Поэтому уже сейчас мы просим инициировать меры по улучшению финансового состояния УЗ, наладить работу по поддержке и развитию грузовой базы компании, обеспечить оптимизацию расходов и обеспечить введение моратория на повышение грузовых железнодорожных тарифов до отмены военного положения и на период не менее двух лет после окончания боевых. действий», — говорят промышленники.