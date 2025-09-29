Промышленность как основа обороны: в Украине призывают создать новую экосистему для развития добывающей отрасли

Реклама

Об этом рассказал начальник управления координации внешних проектов офиса генерального директора Группы Метинвест Сергей Скорбун во время состоявшегося в Киеве первого международного форума United by Mining. Организатором выступила Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины при поддержке Коммерческого департамента Посольства США.

«Вся экономика работает в поддержку обороны. Чтобы армия обладала ресурсами, промышленность должна оставаться сильным фундаментом государства. И здесь важно говорить о глобальной адвокации украинской промышленности», — убежден Скорбун.

Он отметил, что с начала полномасштабной войны до середины 2025 года Метинвест уплатил 64 млрд грн налогов, а также предоставил 9 млрд грн помощи государству и гражданам, из которых 5 млрд грн направлено на оборону в рамках инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова. Компания обеспечивает ВСУ стальными изделиями для бронежилетов, блиндажей, противоминных тралов, снабжает техникой, амуницией и помогает в строительстве фортификаций.

«60% бизнеса Метинвеста – это добывающая отрасль. Именно благодаря его работе мы можем поддерживать армию. Тот, кто платит налоги, удерживает оборону. Сильный бизнес - сильная Украина», - подчеркнул он.

Скорбун подчеркнул: добывающая отрасль создает мультипликативный эффект для экономики, ведь одно рабочее место генерирует еще четыре в сопредельных секторах. В то же время сектор сталкивается с рядом проблем, требующих системной поддержки государства. Среди ключевых направлений работы должна быть прогнозируемая тарифная и налоговая политика по формированию конкурентных условий, торговая дипломатия для отстаивания интересов Украины на внешних рынках, доступ к финансированию и преодолению дефицита квалифицированных кадров.

Также важным вопросом остается эффективность государственных монополий в области логистики, прежде всего – Укрзализныци, где ущерб пассажирскому сегменту оказывают давление на грузовые перевозки и бизнес.