Промышленный экспорт Украины может пострадать из-за пошлин CBAM - Прокип

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«На горизонте виднеется и еще один риск, который потенциально (если не будут введены исключения) затронет также и промышленность. Речь идет о так называемом CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) – механизме пошлин, которыми будет облагаться импорт в ЕС некоторых видов продукции, изготовление которой сопровождается выбросами углекислого газа, или сопровождается использованием электроэнергии с углеродным следом», — отметил Прокип.

По его словам, под действие CBAM попадает большая часть украинского экспорта — в частности, цемент, продукция металлургии, удобрения и электроэнергия. При этом сам подход к оценке углеродного следа не учитывает фактическую структуру украинской генерации, которая значительно «чистее», чем во многих странах ЕС.

«Электроэнергия, произведенная в Украине, исходя из сложившейся структуры генерации сопровождается относительно низким углеродным следом – меньшим чем во многих странах, в том числе и европейских. Более половины электроэнергии производится атомными электростанциями, 11% пришлось в прошлом году на ВИЭ (преимущественно солнце и ветер), и около 10% на большие гидроэлектростанции», — подчеркнул эксперт.

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Он также обратил внимание, что «три четверти электроэнергии, производимой в стране – безуглеродные, поскольку атомная энергия согласно таксономии, принятой в ЕС, относится к углеродно-нейтральной».

Тем не менее, промышленные потребители в Украине, которые используют эту электроэнергию, все равно попадают под CBAM.

«Более того, у них даже могут быть прямые контракты с производителями безуглеродной электроэнергии, но в нынешних условиях это не будет избавлять их от обложения пошлинами в пределах CBAM», — отметил Прокип.

Удар также подвергается и потенциальному экспорту производимой в Украине электроэнергии — особенно из тепловых электростанций, которые после обстрелов нуждаются в восстановлении.

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"Способности восстанавливать тепловую генерацию после масштабных обстрелов тоже могут быть подорваны в случае введения CBAM", - предупредил эксперт.

Прокоп призвал к честной оценке украинских условий и признанию особого статуса страны:

«В условиях войны и экономического кризиса выставление еще одного ограничения для украинского экспорта в форме тарифов CBAM не слишком справедливо на фоне заявлений и намерений поддерживать Украину… Но среди аргументов Киевом могут быть использованы не только призывы к поддержке экономики воюющей – есть и объективные аргументы. И прежде всего, это тот факт, что три четвертых украинской электроэнергии низкоуглеродистая. Три четверти. Вдумайтесь».

Ранее основательница Национальной ассоциации добывающей промышленности Ксения Оринчак призвала все ветви исполнительной власти к усилению диалога с европейскими партнерами по условиям применения CBAM для Украины. По ее словам, CBAM несет значительные экономические риски для Украины, в частности, в военное время.

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