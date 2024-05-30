Проникновение импорта в публичные закупки лишило ВСУ 100-160 миллиардов гривен — Кисилевский

роникновение импорта в закупки, осуществляемые государственными учреждениями и компаниями, а также громадами Украины, составляет около 40%. Это в 8 раз больше, чем в среднем в Европейском Союзе, где этот показатель составляет 5%.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский во время представления каталога украинской техники для нужд общин.

В 2023 году государство и общины потратили на публичных тендерах около триллиона гривен. Из них около 400 миллиардов было потрачено на закупку иностранных товаров и услуг.

"Если учесть, что при закупке украинской продукции до 40% средств возвращается в бюджет в виде налогов, потери Украины из-за несовершенной структуры публичных закупок составляют 100-160 миллиардов гривен. Эти деньги государство могло направить на нужды ВСУ. Но они ушли в Турцию, Китай и другие страны. С точки зрения здравого смысла, трудно объяснить, почему в условиях войны и дефицита средств Украина поддерживает другие государства, а не собственную армию", — отметил Дмитрий Кисилевский.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский является автором законодательства о локализации, которое в 2024 году требует при публичных закупках продукции машиностроения наличия не менее 20% украинской составляющей. С 2025 г. этот показатель вырастет до 25%.

Ранее министр финансов Сергей Марченко оценил бюджетный разрыв из-за военных расходов в 5 млрд долларов или 200 млрд грн.

26 февраля Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске новой экономической политики "Сделано в Украине" и анонсировал расширение политики локализации на другие категории товаров.