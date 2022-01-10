Прошлогодняя инфляция в Украине была самой большой за последние четыре года: как изменились цены

Прошлогодняя инфляция в Украине была самой большой за последние четыре года: как изменились цены

Рост потребительских цен в 2021 году достиг 10%.

В 2021 году уровень инфляции в Украине был наибольшим за последние четыре года – в 2018 году рост потребительских цен составил 9,8%, в 2019-м – 4,1%, в 2020 году – 5%.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная на официальном сайте Государственной службы статистики.

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По данным Госстата, инфляция на потребительском рынке в декабре по сравнению с ноябрем составила 0,6%, а за год рост цен достиг 10,0%.

Что и на сколько подорожало

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в декабре выросли на 1,2% (за год подорожание – 12,7%). Больше всего прибавили в цене яйца и овощи (на 10,0% и 9,1%), выросли также цены на сало, молоко и молочные продукты, продукты переработки зерновых, рис, хлеб, говядину, макаронные изделия, масло. Подорожание произошло в диапазоне 3,0–1,3%

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли в декабре на 0,2%, при этом табачные изделия подорожали на 1,0%, но алкогольные напитки подешевели на 0,6%.

Проезд в железнодорожном и автомобильном пассажирском транспорте подорожал соответственно на 1,4% и 1,1%.

Цены на услуги, связанные с здравоохранением, выросли на 0,4% (на 6,1% в годовом измерении), на образование – на 0,1% (в годовом измерении – на 17%).

Что и на сколько подешевело

Одежда и обувь подешевели на 3,6%, в том числе одежда – на 4,0%, обувь – на 3,3%.

Также подешевели на 3,9–0,6% фрукты, сахар, подсолнечное масло и мясо птицы.

Тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива за месяц тоже несколько уменьшились – на 0,1%, а в годовом исчислении цены на коммуналку замедлили рост до 9,8% с 10% месяцем ранее.

Цены на транспорт снизились в декабре на 0,2%, прежде всего, за счет удешевления топлива и масел на 3,0%.

Напомним, ранее в Нацбанке сообщили, что в ноябре 2021 года потребительская инфляция в годовом исчислении замедлилась до 10,3%, но цены в месячном измерении выросли на 0,8%.

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