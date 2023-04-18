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Просмотр тарифов на электроэнергию может помочь восстановить разрушенную врагом энергосистему — Галущенко

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Просмотры
458
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Просмотр тарифов на электроэнергию может помочь восстановить разрушенную врагом энергосистему — Галущенко

Фото: Прессслужба Минэнерго

Около 50% энергетической инфраструктуры пострадали от обстрелов.

Вопрос установления новых тарифов на электроэнергию для населения может стать одним из решений для возобновления энергосистемы после нанесенных россией разрушений и повреждений, сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, сейчас продолжается дискуссия относительно пересмотра тарифов на электроэнергию для населения.

Он отметил, что установление новых тарифов важно для подготовки генерации к следующему осенне-зимнему периоду (ОЗУ).

Это может быть одним из решений для восстановления энергосистемы. Потому что здесь нет одного решения. То, что мы удержали систему, очень велик вызов. Важна ремонтная кампания, чтобы пройти следующий ОЗУ», — подчеркнул министр.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что около 50% энергетической инфраструктуры пострадали от обстрелов.

Дата публикации
Просмотры
458
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