Против России планируют ввести дополнительные санкции и полностью отключить от SWIFT — Лиз Трасс

Против России планируют ввести дополнительные санкции и полностью отключить от SWIFT — Лиз Трасс

Против РФ предлагают ввести еще более жесткие санкции.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном рассказала, что планируется ввести дополнительные санкции против России, в частности полностью отключить российские банки от SWIFT.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы должны удвоить наши санкции. Это включает в себя полный запрет SWIFT и прекращение G7 использования российской нефти и газа", — сказала Трасс.

Напомним, ЕС согласовал отключение белорусских банков от SWIFT, а также запретил предоставление БР банкнот евро.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что в новом пакете санкций против России расширит список еще 160 человек, среди которых олигархи и члены Совета Федерации РФ.

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