Против войны в Украине: активисты Greenpeace заблокировали путь российскому танкеру с нефтью

Против войны в Украине: активисты Greenpeace заблокировали путь российскому танкеру с нефтью

В Норвегии активисты международной неправительственной природоохранной организации заблокировали танкер с российской нефтью в знак протеста по поводу вторжения России в Украину.

Активисты Greenpeace Nordic на байдарках и лодках заблокировали российский нефтяной танкер, не давая ему выгрузить в порт тысячи тонн нефти.

Акция проходила в фьорде Осло, в нефтяном порту Слагентанген, принадлежащем Esso – норвежской дочерней компании американской ExxonMobil.

Об этом сообщается на сайте организации.

Активисты призывают правительство Норвегии запретить импорт российского топлива и требуют от Esso отменить контракты на закупку нефти в России в это время войны.

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Активисты подплыли к танкеру на небольшой лодке и приковали себя к якорной цепи на знак протеста вторжения России в Украину. Само судно, направлявшееся в сторону терминала компании Esso Norway, сейчас стоит в 70 км к югу от Осло.

"Нефть лежит в основе не только климатического кризиса, но и войн и конфликтов. Я шокирован тем, что Норвегия работает как свободный порт для российской нефти, которая, как мы знаем, финансирует войну Путина. В течение этих двух месяцев российской захватнической войны мы видели ужасающие обиды и знаем о невероятных страданиях невинного мирного населения Украины. Тот факт, что наше правительство все еще позволяет импорт российского ископаемого топлива в нынешней ситуации, непостижимо", — сказал председатель Greenpeace Norway Фроде Плейм.

Организация в очередной раз подчеркнула, что треть экспортного дохода Россия получает от нефти, и Европа покупает почти три четверти этой нефти.

"Президент Украины призвал Европу остановить российскую нефть. И не без оснований. Источники прибыли Путина должны быть немедленно исчерпаны, а запрет импорта нефти - очень хорошее место для начала. Нам нужно прекратить эту войну", – сказал Плейм.

Greenpeace направил письма как Esso, так и норвежскому правительству, требуя прекратить поставки российской нефти и газа.

Напомним, США и ЕС рассматривают три варианта санкций в отношении российской нефти.

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