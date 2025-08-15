Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Если российский президент Владимир Путин во время переговоров на Аляске не согласится на прекращение огня, президент США Дональд Трамп готов ввести санкции против двух российских нефтяных гигантов — компаний «Роснефть» и «Лукойл».

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на хорошо информированных собеседников.

По оценкам издания, на эти две компании приходится почти половина общего экспорта сырой нефти государства-агрессора, или около 2,2 млн баррелей в день в первом полугодии этого года.

Введение санкций против этих гигантов нефтяной промышленности РФ значительно сократят энергетические доходы Кремля, благодаря которым Кремль финансирует войну против Украины.

Собеседники издания утверждают, что, учитывая то, что такие жесткие меры могут повлиять на мировые цены на нефть, Трамп надеется, что такой шаг, если он будет сделан, будет кратковременным.

Другие возможности включают дополнительные ограничения на теневой флот нефтяных танкеров Москвы и дополнительные пошлины на покупателей российской нефти, включая Китай. Источники предостерегают, что любые меры могут быть внедрены постепенно.

Напомним, ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что прямые санкции США против России могут усилиться, а вторичные пошлины, налагаемые на торговых партнеров Москвы, могут возрасти, если переговоры президента Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске пройдут неудачно.

При этом он отметил, что санкции против России в зависимости от результата встречи могут быть усилены или ослаблены, или введены на определенный срок.