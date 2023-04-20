Проверка пенсий: у кого могут забрать выплаты после верификации

Пенсионеров могут лишить пенсионных выплат, почему рассказываем в материале ТСН.ua
Министерство финансов и Пенсионный фонд Украины проводят процедуру проверки получателей социальных выплат, в том числе и пенсионеров.
В соответствии с приказом «Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания»
- Сначала проверят валидацию данных — соблюдение требований обмена информацией о персональных данных пенсионеров.
- Затем проверят соответствие персональных данных о пенсионерах.
- На последнем этапе проверят правомерность предоставления пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания.
Миграционная служба фиксирует пересечение границы, эта информация может попасть в Минфин во время верификации и Пенсионный фонд может забрать выплаты.
После верификации у части пенсионеров могут забрать выплаты по законным причинам. Согласно закону об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании" есть по крайней мере такие законные основания, чтобы забрать уже назначенную выплату:
- Если есть ошибка в фамилии.
- Если выплаты получили по фальшивым документам.
- Если какое-то время жили за границей. "Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины"
- Если не получали выплаты 6 месяцев.
- Если вы переселенец и сменили место жительства.
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