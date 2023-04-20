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Проверка пенсий: у кого могут забрать выплаты после верификации

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Проверка пенсий: у кого могут забрать выплаты после верификации

Пенсионеров могут лишить пенсионных выплат, почему рассказываем в материале ТСН.ua

Министерство финансов и Пенсионный фонд Украины проводят процедуру проверки получателей социальных выплат, в том числе и пенсионеров.

В соответствии с приказом «Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания»

  • Сначала проверят валидацию данных — соблюдение требований обмена информацией о персональных данных пенсионеров.
  • Затем проверят соответствие персональных данных о пенсионерах.
  • На последнем этапе проверят правомерность предоставления пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания.

Миграционная служба фиксирует пересечение границы, эта информация может попасть в Минфин во время верификации и Пенсионный фонд может забрать выплаты.

После верификации у части пенсионеров могут забрать выплаты по законным причинам. Согласно закону об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании" есть по крайней мере такие законные основания, чтобы забрать уже назначенную выплату:

  • Если есть ошибка в фамилии.
  • Если выплаты получили по фальшивым документам.
  • Если какое-то время жили за границей. "Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины"
  • Если не получали выплаты 6 месяцев.
  • Если вы переселенец и сменили место жительства.

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Дата публикации
Просмотры
3224
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