Проверка пенсий: у кого могут забрать выплаты после верификации

Пенсионеров могут лишить пенсионных выплат, почему рассказываем в материале ТСН.ua

Министерство финансов и Пенсионный фонд Украины проводят процедуру проверки получателей социальных выплат, в том числе и пенсионеров.

В соответствии с приказом «Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания»

Сначала проверят валидацию данных — соблюдение требований обмена информацией о персональных данных пенсионеров.

Затем проверят соответствие персональных данных о пенсионерах.

На последнем этапе проверят правомерность предоставления пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания.

Миграционная служба фиксирует пересечение границы, эта информация может попасть в Минфин во время верификации и Пенсионный фонд может забрать выплаты.

После верификации у части пенсионеров могут забрать выплаты по законным причинам. Согласно закону об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании" есть по крайней мере такие законные основания, чтобы забрать уже назначенную выплату:

Если есть ошибка в фамилии.

Если выплаты получили по фальшивым документам.

Если какое-то время жили за границей. "Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины"

Если не получали выплаты 6 месяцев.

Если вы переселенец и сменили место жительства.

Читайте также: