Проверьте свои копейки: за одну украинскую монету платят до 10 тысяч гривен

Монеты / © Unsplash

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Обычные мелкие копейки в домашних копилках могут принести их владельцам немалый доход. Коллекционеры объявили охоту на редкие разновидности украинских монет, цена которых на аукционах составляет 10 тысяч гривен.

Об этом сообщает специализированный портал «Монеты-ягодки».

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По данным экспертов, проще всего реализовать ценные экземпляры 1992 года чеканку, хотя выгодную прибыль способны принести и монеты более поздних лет выпуска. В частности, по состоянию на август 2026 года особый спрос пользуются двумя конкретными копейками.

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5 копеек 1992 года (штамп 1.1ААк)

Большинство оборотных монет в этом году выпуска стоят не дороже своего номинала, однако штамп 1.1ААк оценивается в диапазоне от 4000 до 10000 грн. Высокая стоимость обусловлена карбировочной ошибкой — редкой крупной насечкой на группе (ребры монеты).

Отличительные признаки штампа:

средний зуб трезубца имеет утолщение в верхней части;

единица в дате отчеканена с хвостиком;

кисть №2 выполнена в форме прямоугольного треугольника.

Поскольку нетипичная насечка появилась в результате ошибки специалистов монетного двора, нумизматы воспринимают этот дефект как редкий экземпляр. Продать такие 5 копеек проще всего через онлайн-аукцион Violity или OLX.

5 копеек 1992 года. Фото: monety-yagidky.com.ua. / © Фото из открытых источников

50 копеек 1994 года (штамп 1.1АГм)

За один такой экземпляр коллекционеры готовы отдать от 2000 до 4000 грн.

Отличительные признаки штампа:

на аверсе в нижней части трезубца есть маленькие отверстия;

на реверсе промежутки между листьями и отростками имеют форму трапеций;

группа монеты имеет мелкую насечку.

Специалисты предостерегают: эту разновидность важно не путать со схожим штампом 2АГм. Последний отличается большими отверстиями в нижней части трезубца, достаточно распространенным и стоит не более 30 грн.

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50 копеек 1994 года. Фото: monety-yagidky.com.ua / © Фото из открытых источников

Монеты от НБУ — последние новости

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