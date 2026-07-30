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Проверьте свои копейки: за одну украинскую монету платят до 10 тысяч гривен
Редкие 5 и 50 копеек 1992-1994 годов: какие штампы стоят до 10 000 грн. Инструкция как отличить дорогие монеты Украины и продать на аукционе.
Обычные мелкие копейки в домашних копилках могут принести их владельцам немалый доход. Коллекционеры объявили охоту на редкие разновидности украинских монет, цена которых на аукционах составляет 10 тысяч гривен.
Об этом сообщает специализированный портал «Монеты-ягодки».
По данным экспертов, проще всего реализовать ценные экземпляры 1992 года чеканку, хотя выгодную прибыль способны принести и монеты более поздних лет выпуска. В частности, по состоянию на август 2026 года особый спрос пользуются двумя конкретными копейками.
5 копеек 1992 года (штамп 1.1ААк)
Большинство оборотных монет в этом году выпуска стоят не дороже своего номинала, однако штамп 1.1ААк оценивается в диапазоне от 4000 до 10000 грн. Высокая стоимость обусловлена карбировочной ошибкой — редкой крупной насечкой на группе (ребры монеты).
Отличительные признаки штампа:
средний зуб трезубца имеет утолщение в верхней части;
единица в дате отчеканена с хвостиком;
кисть №2 выполнена в форме прямоугольного треугольника.
Поскольку нетипичная насечка появилась в результате ошибки специалистов монетного двора, нумизматы воспринимают этот дефект как редкий экземпляр. Продать такие 5 копеек проще всего через онлайн-аукцион Violity или OLX.
50 копеек 1994 года (штамп 1.1АГм)
За один такой экземпляр коллекционеры готовы отдать от 2000 до 4000 грн.
Отличительные признаки штампа:
на аверсе в нижней части трезубца есть маленькие отверстия;
на реверсе промежутки между листьями и отростками имеют форму трапеций;
группа монеты имеет мелкую насечку.
Специалисты предостерегают: эту разновидность важно не путать со схожим штампом 2АГм. Последний отличается большими отверстиями в нижней части трезубца, достаточно распространенным и стоит не более 30 грн.
Монеты от НБУ — последние новости
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