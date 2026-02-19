Проверьте свои кошельки: эти купюры выводят из оборота

Национальный банк Украины периодически обновляет наличные деньги

Реклама

Национальный банк Украины начал изымать из обращения банкноты номиналом 50 и 200 гривен, выпущенные в 2003-2007 годах.

Об этом сообщил регулятор.

Гражданам не нужно идти в банк специально для обмена старых купюр: процесс будет происходить постепенно при обычных расчетах. Поступившие в банки старые банкноты больше не будут возвращаться в обращение, а направятся в НБУ для пересчета и утилизации.

Реклама

Замена старых купюр на более современные и защищенные осуществляется для оптимизации наличного обращения и повышения качества денег. Впоследствии планируется изъятие всех устаревших банкнот.

Что касается мелких монет номиналом в 1 и 2 гривны, их дизайн менять пока не будут. Процесс обновления монет был начат до полномасштабной войны, но сейчас прекращен.

Напомним, ранее по аналогичной схеме уже заменяли банкноты номиналом в 500 гривен старого образца. После изъятия банкнот номиналом 50 и 200 гривен банкнотно-монетный ряд гривни будет состоять только из современных денежных знаков, что значительно повысит защиту и надежность национальной валюты.