Проверьте свои кошельки: эти купюры выводят из оборота
Старые банкноты остаются действительными, поэтому гражданам не нужно их специально обменивать, так что ими можно спокойно рассчитываться.
Национальный банк Украины начал изымать из обращения банкноты номиналом 50 и 200 гривен, выпущенные в 2003-2007 годах.
Об этом сообщил регулятор.
Гражданам не нужно идти в банк специально для обмена старых купюр: процесс будет происходить постепенно при обычных расчетах. Поступившие в банки старые банкноты больше не будут возвращаться в обращение, а направятся в НБУ для пересчета и утилизации.
Замена старых купюр на более современные и защищенные осуществляется для оптимизации наличного обращения и повышения качества денег. Впоследствии планируется изъятие всех устаревших банкнот.
Что касается мелких монет номиналом в 1 и 2 гривны, их дизайн менять пока не будут. Процесс обновления монет был начат до полномасштабной войны, но сейчас прекращен.
Напомним, ранее по аналогичной схеме уже заменяли банкноты номиналом в 500 гривен старого образца. После изъятия банкнот номиналом 50 и 200 гривен банкнотно-монетный ряд гривни будет состоять только из современных денежных знаков, что значительно повысит защиту и надежность национальной валюты.