Проверьте свои кошельки: какие копейки можно продать за десятки тысяч гривен 2026 года

Украинские монеты

Украинцам стоит не медлить и перебрать старые копейки, пылящиеся в ящиках. Во-первых, среди них могут случиться настоящие нумизматические находки, которые удастся дорого продать, а во-вторых, это прекрасная возможность избавиться от недействительных денег, которые только занимают место.

Какие копейки украинцам искать в кошельке, чтобы выгодно продать или заменить в 2026 году.

Дорогие монеты

В наличное обращение выпустили много номиналов и разновидностей копеек, которые с течением времени приобрели коллекционную ценность. Больше всего стоят именно старые экземпляры, чеканные в 1992 году или чуть позже. По данным специализированного портала «Монеты-ягодки», дорогими в Украине считаются следующие штампы:

1 копейка 1992 года — 1.11АЭ (от 4 000 до 14 000 грн), 1.35АА (11 000 грн);

2 копейки 1994 года — 2 (10 к.) АА (от 4 500 грн);

5 копеек 1992 года — 1.1ААк (от 4 000 до 10 000 грн), 2БАм (от 2 500 до 7 000 грн);

5 копеек 2003 года — 2ВАм (до 3 000 грн);

10 копеек 1992 года — 1.14Гам (от 10 000 до 13 000 грн), 1.34АБм (от 5 000 до 7 000 грн), 2.21ВАк (от 10 000 до 18 000 грн), 0.1 грн), 3.31ЖАг (от 8 000 до 16 000 грн), 4ВАм (от 14 000 до 20 000 грн);

25 копеек 1992 года — 3Гам (до 20 000 грн), 4БАм (5 000 грн), 5.1ДАг (от 5 000 до 7 000 грн);

50 копеек 1992 года — 2.1БАм (от 9 000 до 11 000 грн), 3Ваг (от 4 000 до 11 000 грн), 3(1)Ваг (5 000 грн), 4ААм (до 6 000 грн);

50 копеек 1994 года — 1.2АЭс (от 6 000 до 14 000 грн);

1 гривна 1992 года — 1.1АА1 (от 10 000 до 20 000 грн);

1 гривна 1995 года — 1БАг (от 7 000 до 9 000 грн), 2АА2 (от 11 000 до 16 000 грн);

1 гривна 1996 года — 1АБг (от 6 000 до 8 000 грн).

Какие монеты нужно немедленно заменить

Некоторые украинские гроши уже вывели из наличного обращения, ими невозможно рассчитаться за товары и услуги. Согласно информации на официальном сайте Национального банка, потеря платежеспособности затронула номиналы 1, 2, 5 и 25 копеек.

Постепенный вывод из употребления на 2026 год происходит с номиналами 10 копеек и 1 гривна золотистого цвета (выпущены до 2018 года). Украинцы могут заменить недействительные металлические изделия купюрами или монетами в отделениях уполномоченных банков до конца военного положения и в течение 90 дней после его завершения.

