Проверьте свои кошельки: какие купюры не будут принимать в магазинах и банках со 2 марта

Со 2 марта 2026 года часть мелких гривневых банкнот окончательно потеряет статус платежного средства.

Банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 грн почти не встречаются в сфере розничной торговли

Банкноты номиналами 1, 2, 5  и 10 грн пока почти не встречаются в сфере розничной торговли / © pixabay.com

Украинцам следует проверить свои кошельки, ведь правила наличных расчетов меняются. Уже 2 марта часть привычных бумажных купюр мелкого номинала окончательно выйдет из обращения в розничной сети.

Какие именно банкноты выходят из обращения

Начиная с 2 марта 2026 года магазины и все финансовые учреждения официально прекращают принимать для расчетов бумажные банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен.

Речь идет исключительно о деньгах старых образцов (выпуске 2003-2007 годов). По данным Национального банка, средний срок службы таких мелких купюр составляет около 2,5 года, поэтому большинство из них сейчас чрезвычайно изношены и почти не используются. Теперь их полностью и окончательно заменят на оборотные металлические монеты соответствующего номинала.

Где и в какие сроки можно обменять банкноты

Обмен на оборотные монеты и банкноты всех номиналов осуществляется без ограничений и без взимания платы в следующие сроки:

  • Во всех отделениях банков Украины — в течение года с даты изъятия, до 26 февраля 2027 включительно.

  • В уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) — в течение трех лет, до 28 февраля 2029 года включительно.

  • В Национальном банке — сейчас бессрочно.

Ранее сообщалось, что в Украине исчезнут банкноты 500 гривен старого образца. Главная цель такого решения — повышение качества наличных денег в обращении, учитывая износ банкнот номиналом 500 гривен старого образца. Они почти 18 лет обращаются, в том числе более восьми последних лет, одновременно с банкнотами современного поколения.

