Проверят каждую копейку: каким ФЛП могут заблокировать счета
Счета могут заблокировать ФЛП, которые проводят операции с признаками сомнительных, имеют большую долю снятия наличных денег, налоговые долги или не могут объяснить банку источник происхождения средств.
В Украине с августа 2026 для части предпринимателей и компаний начнут действовать новые жесткие ограничения на банковские переводы.
Издание “РБК-Украина» выяснило у адвоката, руководителя ЮК Prima Leader Group Дины Дрыжаковой, что это означает на практике.
Речь идет об обновленном Меморандуме «Об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг», который подписали 25 ведущих банков и финансовых учреждений Украины.
Некоторые ФЛП могут столкнуться не только с пониженными лимитами, но и с риском блокировки счетов.
Главная цель новых правил — борьба с так называемыми «дропами», фиктивными операциями и схемами вывода денег. Однако на практике под усиленный контроль попадут и обычные предприниматели.
Больше всего изменения коснутся двух категорий бизнеса:
вновь ФЛП и компаний, работающих менее шести месяцев
«спящих» предпринимателей, длительно не ведших деятельности, а затем внезапно возобновивших большие обороты
Для обычных физических лиц новые правила пока не изменяются.
С августа 2026 года банки планируют установить следующие лимиты:
для ФЛП 1 группы — до 600 тысяч гривен в месяц
для ФЛП 2 и 3 групп — до 3 миллионов гривен
для отдельных юридических лиц — до 5 миллионов гривен
А уже с ноября ограничения станут еще жестче:
ФЛП 1 группы — до 400 тысяч гривен
ФЛП 2 и 3 групп — до 1 миллиона гривен
юридические лица — до 2 миллионов гривен
Особенность ситуации в том, что эти правила вводятся не Национальным банком через официальное постановление, а сами банки через совместное соглашение. Фактически финансовые учреждения договорились действовать все равно, поэтому просто перейти в другой банк не получится.
«Банки действуют в рамках своей коммерческой и операционной правосубъектности. Следуя условиям меморандума, они унифицируют свои внутренние правила финансового мониторинга во избежание санкций со стороны НБУ за недостаточный контроль над рисковыми операциями», — объяснила Дрижакова.
