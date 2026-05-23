Проверят каждую копейку: каким ФЛП могут заблокировать счета

В Украине с августа 2026 для части предпринимателей и компаний начнут действовать новые жесткие ограничения на банковские переводы.

Издание “РБК-Украина» выяснило у адвоката, руководителя ЮК Prima Leader Group Дины Дрыжаковой, что это означает на практике.

Речь идет об обновленном Меморандуме «Об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг», который подписали 25 ведущих банков и финансовых учреждений Украины.

Некоторые ФЛП могут столкнуться не только с пониженными лимитами, но и с риском блокировки счетов.

Главная цель новых правил — борьба с так называемыми «дропами», фиктивными операциями и схемами вывода денег. Однако на практике под усиленный контроль попадут и обычные предприниматели.

Больше всего изменения коснутся двух категорий бизнеса:

вновь ФЛП и компаний, работающих менее шести месяцев

«спящих» предпринимателей, длительно не ведших деятельности, а затем внезапно возобновивших большие обороты

Для обычных физических лиц новые правила пока не изменяются.

С августа 2026 года банки планируют установить следующие лимиты:

для ФЛП 1 группы — до 600 тысяч гривен в месяц

для ФЛП 2 и 3 групп — до 3 миллионов гривен

для отдельных юридических лиц — до 5 миллионов гривен

А уже с ноября ограничения станут еще жестче:

ФЛП 1 группы — до 400 тысяч гривен

ФЛП 2 и 3 групп — до 1 миллиона гривен

юридические лица — до 2 миллионов гривен

Особенность ситуации в том, что эти правила вводятся не Национальным банком через официальное постановление, а сами банки через совместное соглашение. Фактически финансовые учреждения договорились действовать все равно, поэтому просто перейти в другой банк не получится.

«Банки действуют в рамках своей коммерческой и операционной правосубъектности. Следуя условиям меморандума, они унифицируют свои внутренние правила финансового мониторинга во избежание санкций со стороны НБУ за недостаточный контроль над рисковыми операциями», — объяснила Дрижакова.

