Прожиточный минимум-2022: показатели для основных социальных и демографических групп населения с 1 января

Прожиточный минимум-2022: показатели для основных социальных и демографических групп населения с 1 января

Повышение прожиточного минимума произошло с 1 декабря, поэтому в январе показатель не изменится, а вырастет в июле.

Прожиточный минимум на 2022 год утвердила Верховная Рада. Этот показатель прописан в принятом госбюджете-2022.

Учитывая, что прожиточный минимум вырос с 1 декабря 2021 года, то с 1 января 2022 года он останется без изменений. На одного человека в расчете на месяц он составит 2393 гривны. Ближайший рост предусмотрен летом — с 1 июля прожиточный минимум составит 2508 гривен. А с 1 декабря – вырастет до 2589 гривен.

Для главных социальных и демографических групп населения размер прожиточного минимума различается.

Прожиточный минимум для детей до 6 лет:

с 1 января 2022 года — 2100 гривен;

с 1 июля 2022 года — 2201 гривна;

с 1 декабря 2022 года — 2272 гривны.

Прожиточный минимум для детей от 6 до 18 лет:

с 1 января 2022 года — 2618 гривен;

с 1 июля 2022 года — 2744 гривны;

с 1 декабря 2022 года — 2833 гривны.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц:

с 1 января 2022 года — 2481 гривна;

с 1 июля 2022 года — 2600 гривен;

с 1 декабря 2022 года — 2684 гривны.

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность:

с 1 января 2022 года — 1934 гривны;

с 1 июля 2022 года — 2027 гривен;

с 1 декабря 2022 года — 2093 гривны.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи:

с 1 января 2022 года — 2102 гривны.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц, применяемый для определения должностных окладов работникам других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов:

с 1 января 2022 года — 2102 гривны.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц, применяемый для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры:

с 1 января 2022 года — 1600 гривен.

Напомним, с 1 января 2022 года в Украине не меняется показатель минимальной зарплаты в месячном размере (6500 гривен), а повышение на 200 грн запланировано с 1 октября. В то же время минимальная зарплата в почасовом размере вырастет уже с 1 января — правда, всего на 14 копеек.

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