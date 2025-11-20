Прожиточный минимум в 2026 году: цифры, которые изменят жизнь украинцев

В Украине ожидается повышение прожиточного минимума / © ТСН.ua

В Украине в 2026 году вырастет прожиточный минимум для разных категорий населения.

Прожиточный минимум — это стоимостная оценка потребительской корзины, содержащей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. Главные положения, определяющие порядок формирования потребительской корзины и использование прожиточного минимума, установлены Законом «О прожиточном минимуме».

Согласно проекту Госбюджета на 2026 год, с 1 января 2026 года прожиточный минимум должен быть следующим:

общий показатель — 3209 грн

для трудоспособных лиц — 3328 грн

для лиц, потерявших трудоспособность — 2595 грн

для детей до 6 лет — 2817 грн

для детей от 6 до 18 лет — 3512 грн

для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи, должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, других работников государственных органов, а также работников налоговых и таможенных органов — на уровне, установленном для соответствующего государственного органа по состоянию на 31 декабря 2025 года (то есть 1600 грн)

для лиц, потерявших трудоспособность, который применяется для определения размера доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения по решениям суда, — 1600 грн

Согласно Бюджетной декларации, минимальная пенсия в Украине вырастет до 2564 гривен в 2026 году, до 2715 гривен в 2027 году, до 2859 гривен в 2028 году.

Кроме того, с 1 марта 2026 года планируется осовременивание пенсий, однако повышение будет касаться только базовой части пенсии и не затронет надбавки и дополнительные выплаты.

