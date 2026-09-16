Прожиточный минимум 2027: насколько планируют повысить выплаты в Украине

Прожиточный минимум 2027

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В Украине рассчитывают повысить прожиточный минимум с 2027 года. Именно такую идею заложили в проекте бюджета на следующий год.

Согласно представленному правительством проекту государственного бюджета, с 1 января базовый показатель в расчете на одного человека должен составлять 3 559 гривен в месяц.

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Если сравнивать с 2026 годом, это рост на 10,9% или же на 350 гривен.

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В 2027 году может возрасти прожиточный минимум: подробности

Для трудоспособных украинцев планку прожиточного минимума планируют поднять до 3691 гривны.

Для лиц, потерявших трудоспособность, этот показатель закладывают на уровне 2878 гривен — именно от этой цифры в стране будут рассчитывать минимальную пенсию с начала 2027 года.

При этом для отдельных категорий государственных служащих правительство предлагает сохранить фиксированную величину — 2331 гривну. Она служит базой для исчисления должностных окладов таможенников, налоговиков, прокуроров, а также других работников государственных органов, работу которых регулируют специальные законы.

В то же время, судей из этой специальной категории изъяли. В июне 2026 года парламентарии 242 голосами приняли закон №4905-IX, зафиксировавший расчет должностных окладов для слуг фемиды на основе полного размера прожиточного минимума.

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Из-за такого решения расходы на Государственную судебную администрацию должны увеличиться на 8,5 млрд гривен, то есть на 35,1%.

Что известно о государственном бюджете 2027

Напомним, проект Государственного бюджета Украины на 2027 год предусматривает 5,648 трлн грн доходов и 7,272 трлн грн расходов. Дефицит в 1,6 трлн грн и международную потребность в $52,6 млрд правительство планирует покрывать за счет государственных заимствований и внешней помощи.

Основные макропоказатели рассчитаны на основе прогноза инфляции 8%, средней зарплаты 34,4 тыс. грн и курса 47,1 грн за доллар. Наибольшей статьей остаются расходы на безопасность и оборону — 4,9 трлн. грн. (43,8% ВВП), из которых львиная доля пойдет на вооружение, технику и денежное довольствие военных.

Среди гражданских расходов на образование заложено 328,5 млрд грн (со средней зарплатой учителя 27,3 тыс. грн), на медицину — 292,5 млрд грн (с ориентиром зарплат врачей в 30 тыс. грн), а на социальную сферу — 540,3 млрд грн, включая выплаты ВПЛ, покрытие дефицита ПФУ и программы «єОселя» и «єВідновлення».

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Кроме того, правительство рассчитывает направить 52,8 млрд. грн. на восстановление Дорожного фонда, в частности для обеспечения военной и экономической логистики.

Также в Украине из-за острого дефицита средств в государственном бюджете ограничили финансирование лишь тремя важнейшими направлениями: социальными выплатами и пенсиями, зарплатами работников бюджетной сферы, а также содержанием и обеспечением Вооруженных сил.

Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк обратила внимание на необходимость принятия Верховной Радой международных требований для получения очередного транша европейских партнеров. В частности, речь идет о вопросах посылок и секьюритизации, в то время как присоединение к единой зоне платежей в евро (SEPA) пока отсутствует в повестке дня.

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