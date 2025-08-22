Прожиточный минимум в 2026 году – на сколько вырастет сумма

Ожидается повышение прожиточного минимума

В 2026 году прожиточный минимум в Украине может возрасти до 3 171 грн. Изменения возможны при положительной динамике макроэкономических показателей.

В Бюджетной декларации на 2026-2028 годы отмечено, что в случае положительной экономической динамики правительство рассмотрит возможность повышения размеров прожиточного минимума до фактического уровня.

Прогнозируемые размеры прожиточного минимума на 2026 год:

На одного человека — 3 171 грн

Для детей до 6 лет — 2 783 грн

Для детей 6–18 лет — 3 471 грн

Для трудоспособных лиц — 3 288 грн

Для лиц, потерявших трудоспособность — 2 564 грн

В Министерстве финансов Украины напоминают, что прожиточный минимум ежемесячно рассчитывается на основе утвержденных Кабмином наборов товаров и услуг. На сегодняшний день встает вопрос актуализации этих наборов в соответствии с современными реалиями.

Напомним, глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев призывает пересмотреть прожиточный минимум и потребительскую корзину в Украине. Гетманцев заявил о недопустимом разрыве в пенсионных выплатах, где минимальная пенсия составляет 2,3 тыс. грн, а максимальная — 390 тысяч грн, что создает разницу в 165 раз.

В проекте госбюджета-2025 не было запланировано увеличение прожиточного минимума и минимальной зарплаты. То есть, минимальная зарплата останется на уровне 8000 грн, а прожиточный минимум для трудоспособных граждан — на уровне 3028 грн.