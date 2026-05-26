Прожиточный минимум в Украине могут увеличить втрое: детали инициативы

Прожиточный минимум

В Верховной Раде предлагается повысить прожиточный минимум в несколько раз. В частности, увеличить его до 10 тысяч гривен в месяц. Об этом стало известно из нового законопроекта, который подали в Раду.

Сейчас прожиточный минимум в Украине в среднем на одного человека составляет 3 209 грн. О намерениях нардепов повысить прожиточный минимум говорится в законопроекте 15224-5.

Инициатором законопроекта выступила нардеп партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко. В Верховную Раду законопроект подали 22 мая. Сейчас он получил заключение профильного комитета.

В пояснительной записке к законопроекту о повышении прожиточного минимума говорится, что сумму планируют повышать поэтапно. Также будет регулироваться минимальная пенсия, которая возрастет до 7591 грн. в случае принятия закона. Минимальную зарплату нардеп предлагает повысить до 12160 грн в 2026 году.

Юлия Тимошенко также предложила повысить зарплаты военных в 1,5 раза уже с июня 2026 года.

Финансирование на такие существенные и резкие повышения предлагают компенсировать через налоговые изменения, в частности повышение налогов, ограничение зарплат в госсекторе и операции с госдолгом, а также через перераспределение бюджетных расходов.

В законопроекте высказывается претензия к государству, которое «закладывает уровень жизни украинцев в 2.5–3.5 раза ниже реального». Что в свою очередь якобы нарушает Конституцию.

В законопроекте предлагают повысить прожиточный минимум так:

С 1 января 2026: 3 200 грн.

С 1 июля 2026: 9 900 грн.

С 1 октября 2026 года: до 10 180 грн.

Минимальную пенсию предлагают поднять с 1 июля до 7387 грн, а с 1 октября — до 7591 грн. Окончательная сумма в три раза выше нынешней. Согласно идее законопроекта, с 1 октября украинцы будут получать минимальную зарплату в размере 12160 грн.

В частности, в законопроекте предлагают агрессивную ставку на прибыль банков — до 75%.

Предложение новых прожиточных минимумов: суммы

По законопроекту предлагается установить в 2026 году поэтапное повышение прожиточного минимума в зависимости от квартала.

Для детей младше 6 лет:

с 1 января — 2817 грн,

с 1 июля — 7858 грн,

с 1 октября — 8074 грн.

Для детей от 6 до 18 лет:

с 1 января — 3512 грн,

с 1 июля — 10035 грн,

с 1 октября –10312 грн.

Для работоспособных:

с 1 января — 3328 грн,

с 1 июля — 11833 грн,

с 1 октября — 12160 грн.

Для нетрудоспособных:

с 1 января — 2595 грн,

с 1 июля — 7387 грн,

с 1 октября — 7591 грн.

Ограничение зарплат государственных чиновников

На время военного положения и в течение 30 дней после его завершения максимальную месячную зарплату части должностных лиц и руководителей госкомпаний предлагают ограничить размером денежного довольствия рядового военного (с учетом боевых выплат).

Больничные, отпускные и оздоровительная помощь под это ограничение не подпадают. Не распространять ограничения зарплат предлагают на судей, военных и представителей других силовых структур.

Точный список должностей предлагают определить Кабмину.

Напомним, что финансовые трудности компании не дают работодателю права просто так уменьшать зарплату. Согласно статье 32 КЗоТ и позиции Верховного Суда, изменение существенных условий труда (в том числе и размера оплаты) возможно только при наличии изменений в организации производства или труда.

К числу таких случаев относятся реорганизация, сокращение объемов производства, оптимизация штата, изменение структуры или режима работы. При этом работодатель обязан доказать, что эти нововведения связаны именно с организационными процессами, а не с дефицитом средств.

В случае изменения условий труда или перевода на должность с более низким окладом закон гарантирует работнику сохранение среднего заработка в течение двух недель. Если же работник отказывается работать в новых условиях, он имеет право уволиться, а работодатель обязан выплатить ему выходное пособие в размере не менее среднемесячной зарплаты.

В Украине вернулись к идее модернизации упрощенной системы налогообложения, взяв за возможный образец польскую модель. Как заявил глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев, обновленная система должна остаться доступной только для малого бизнеса, что сделает невозможным ее использование крупными компаниями из-за схем «дробления».

В то же время нардеп заверил, что до завершения войны никакие налоговые изменения не будут внедряться.

Польская модель предполагает значительно больший лимит сделок, но вводит дифференцированные ставки в зависимости от вида деятельности. Например, для торговли и производства действуют низкие ставки (от 3%), тогда как для услуг они значительно выше — от 12 до 20%.

В Украине же ФЛП третьей группы платят фиксированные 5% от дохода, чем нередко пользуются нечестные работодатели для минимизации налогов, избегая официального трудоустройства работников с более высокими ставками НДФЛ, военного сбора и ЕСВ.

