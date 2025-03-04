Птичий грипп в Польше вызвал дефицит яиц: ждет ли украинцев подорожание

В Польше продолжается вспышка птичьего гриппа, что привело к дефициту яиц на внутреннем рынке. Украинские производители могут увеличить объемы экспорта, поскольку наша страна является одним из крупнейших поставщиков яиц в Европейский Союз.

Об этом сообщил аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопко.

"Увеличение поставок яиц украинскими производителями в Польшу — это возможный вариант, поскольку Украина является крупнейшим экспортером яиц в Европейский Союз. На втором месте по объемам экспорта в ЕС идет Великобритания, а на третьем располагается Аргентина. Если на польском внутреннем рынке возникнут более масштабные проблемы с яйцами, то Польша может увеличить объемы поставок этого продукта из Украины, чтобы стабилизировать ситуацию, но это еще будет зависеть от внутренней политики Польши", — говорится в сообщении.

Однако он отметил, что на данный момент значительного подорожания яиц в Украине не ожидается.

"Если наша страна будет иметь нормальные торговые отношения со странами-партнерами и сможет удовлетворить их потребности в яйцах, то это повлечет активизацию экспорта, и возможно краткосрочное несущественное повышение цены. Серьезный рост цен на яйца в Украине в ближайшее время не ожидается. Сейчас поголовье кур в нашей стране такое же, как в прошлом году, и с наступлением тепла способность производства яиц на птицефабриках увеличится", — отметил эксперт.

Среди факторов, которые могут повлиять на стоимость яиц в Украине, Гопка выделил внешнеэкономическую деятельность, возможные вспышки птичьего гриппа в других странах, стоимость кормов и увеличение спроса из-за приближения Пасхи.

Напомним, цены на лук снизились до минимума за последние 4 года.

Читайте также: