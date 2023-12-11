ПУМБ внес взнос в $60 000 на образование ветеранов во время благотворительного вечера KSE Foundation

ПУМБ – один из стратегических партнеров по образованию военного времени и многолетний партнер Киевской школы экономики. Суммарно команда банка пожертвовала $60 000 на благотворительном вечере «Sustaining Ukraine Through Education», который KSE Foundation провел в Киеве. Вклад стал одним из крупнейших на мероприятии и будет направлен на финансирование шести грантов на обучение для ветеранов войны.

Сергей Черненко, Председатель Правления ПУМБ, отметил: «Ветеранам, которые возвращаются с войны в гражданскую жизнь, нужна помощь в адаптации – возможность заново найти себя, повысить уровень конкурентоспособности на рынке труда. Качественное обучение – это залог как повышения квалификации, так и усвоения новой профессии. Наши воины достойны образования в лучших вузах Украины, таких как университет Киевская школа экономики. А украинский бизнес, в том числе и ПУМБ, готовится к трудоустройству талантливых защитников».

ПУМБ сделал пожертвование во время благотворительного аукциона – Артур Загородников, заместитель Председателя Правления банка, приобрел лот «Для тех, кто нас освобождает, ради тех, кто потерял дом». Физическое обнаружение лота: скульптура "Воля — наше оружие", предоставленная на аукцион подразделением ЦСО "А" Службы безопасности Украины.

Команда банка не прекращает инвестиции в молодежь после полномасштабного вторжения. ПУМБ системно оказывает институциональную поддержку Киевской школе экономики, благодаря помощи банка гранты на получение высшего образования получили уже десятки студентов KSE.

Напомним, во время благотворительного вечера Sustaining Ukraine Through Education украинский бизнес и частные благотворители собрали $537 934 в поддержку образования в условиях войны. Мероприятие прошло в Киеве 19 ноября, его провел образовательный благотворительный фонд – KSE Foundation.