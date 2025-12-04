Путин должен заплатить за войну против Украины: The Telegraph назвали возможный сценарий

Путин / © Associated Press

Европейский Союз может существенно повлиять на ход российско-украинской войны, если примет решение о конфискации замороженных российских активов и передаст их Украине.

Об этом говорится в аналитической публикации The Telegraph.

В ЕС заблокировано около 230 млрд евро активов Российской Федерации. Эти средства могли стать источником финансирования оборонных потребностей Украины — от закупки оружия до поддержания экономической устойчивости государства.

Авторы публикации подчеркивают: речь идет о решении, способном предоставить Украине ощутимое военное преимущество. При условии, что эти деньги пойдут на оружие и боеприпасы, Европа сможет быстро и эффективно усилить оборонные возможности ВСУ.

Кроме того, конфискация может стать историческим шагом, который установит прецедент наказания агрессора за международную агрессию и нарушение мирового порядка.

Чего боится Европа

Несмотря на очевидную выгоду для Украины, решение блокируется политическими опасениями ряда стран ЕС. Дискуссии идут вокруг возможных юридических рисков и вероятной негативной реакции других авторитарных режимов.

Некоторые государства опасаются, что такие действия могут создать опасный прецедент иностранных инвестиций в Европе и повлиять на ее финансовую стабильность.

The Telegraph утверждает, что Европа сегодня выглядит слабой на фоне агрессивной политики Кремля. Однако именно конфискация российских активов может стать решением, изменившим картину войны и роль ЕС в глобальной безопасности.

Украина продолжает призывать партнеров принять соответствующее решение на уровне Евросоюза, ведь каждый день промедления обходится высокой ценой на поле боя.

Напомним, Украина планирует получить до конца 2025 года около 1 млрд. евро дополнительной финансовой поддержки от европейских партнеров для закупки американского вооружения.

Речь идет о программе PURL, в рамках которой европейские государства финансируют приобретение для Украины американского вооружения. Гетманчук подчеркнула, что стабильное пополнение фонда позволит Киеву непрерывно получать необходимое оборудование.

Украина продолжает сдерживать российские штурмы и усилившиеся массированные авиаудары со снижением температур и изменением условий ведения боевых действий. В то же время, Нидерланды уже объявили о выделении дополнительных 250 млн евро на закупку американских систем ПВО и истребителей F-16, о чем заявил министр обороны страны Рубен Брекельманс перед встречей европейских министров в Брюсселе.