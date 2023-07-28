Путин игнорирует попытки Эрдогана обсудить "зерновое соглашение" – WSJ

Турецкие дипломаты пытаются связаться с Кремлем другими путями, чтобы решить этот вопрос.

Российский диктатор Путин избегает попыток турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана провести переговоры по возвращению к "зерновому соглашению".

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Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Дипломаты сообщили журналистам, что президент Турции за последнюю неделю неоднократно говорил, что планирует провести переговоры с кремлевским диктатором по "зерновому соглашению", но разговор так и не состоялся.

Источники издания заявили, что турецкие дипломаты пытаются связаться с Кремлем другими путями, чтобы решить этот вопрос.

"Решение России выйти из соглашения, позволяющего экспортировать украинское зерно по всему миру, – это авантюра Путина, которая может привести к дипломатической напряженности в отношениях с двумя влиятельными партнерами страны – Китаем и Турцией", – отмечает издание.

При этом, по мнению издания, такое решение Москвы может быть связано с тем, что Эрдоган вернул защитников "Азовстали" в Украину, а также разрешил вступление Швеции в НАТО.

"Думаю, что Путин перестал доверять Эрдогану, как раньше. Для Путина непривычно не брать трубку", – сказал бывший советник посольства Турции в Москве Гюльру Гезер.

Напомним, ранее сообщалось, что Африканский Союз призывает диктатора Путина возобновить "зерновое соглашение" при посредничестве ООН.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Министерстве обороны Великобритании заявили, что срыв "зернового соглашения" и российская блокада Черного моря усугубят ситуацию с продовольствием в Африке.

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