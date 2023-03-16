Путин обратился к российским миллиардерам: к чему призывает хозяин Кремля

Путин оказывает давление на российскую бизнес-элиту, заставляя увеличивать свои инвестиции в Россию и поддерживать экономику в условиях западных санкций.

В четверг, 16 марта, президент РФ Владимир Путин провел первую встречу с ведущими российскими миллиардерами с начала вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Хозяин Кремля призвал бизнес-элиту инвестировать в новые технологии, производственные мощности и компании в России, чтобы преодолеть то, что он назвал "попытками Запада" разрушить российскую экономику.

Об этом сообщает Reuters.

Среди присутствовавших на встрече были миллиардеры Олег Дерипаска, Владимир Потанин, Алексей Мордашов, Герман Хан, Виктор Вексельберг, Виктор Рашников, Андрей Мельниченко и Дмитрий Мазепин, интересы которых варьируются от металлов и банковского дела до удобрений.

Путин сказал, что хочет услышать их точку зрения по поводу того, как построить более динамичную экономику, которая приведет к "заметному улучшению качества жизни людей во всей стране". На самом же деле он оказывал банальное давление на российских миллиардеров, чтобы они увеличили свои инвестиции в России и поддержали экономику в условиях беспрецедентного шквала западных санкций.

В своем обращении хозяин Кремля призвал самых богатых людей России больше думать о нуждах страны, а меньше о собственных доходах.

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“Ответственный предприниматель – это настоящий гражданин России, своей страны, гражданин, понимающий и действующий в ее интересах. Он не прячет активы в оффшорах, а регистрирует компании здесь, у нас, и не попадает в зависимость от иностранных властей”, — сказал Путин.

В начале войны президент РФ заявлял российским миллиардерам, что у него не осталось иного выбора, кроме как начать свою "специальную военную операцию", фактически заставив их публично продемонстрировать согласие. Многие из них попали под санкции, введенные Западом.

Напомним, 23 российских миллиардера, входивших в число 500 самых богатых людей мира, за год после российского вторжения в Украину потеряли $67 миллиардов — 20% от их общего состояния. По состоянию на 23 февраля 2022 года они совокупно составили $339 миллиардов собственного капитала.

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