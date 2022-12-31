Путин передумал и разрешил принимать газовые долги от "недружественных стран" в валюте

Власти РФ разрешили экспортерам газа принимать плату задолженности от покупателей из "недружественных стран" в иностранной валюте.

Президент РФ Владимир Путин разрешил принимать плату за поставки российского газа от "недружественных стран" в иностранной валюте, а не рублями.

Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

Согласно документу, российские поставщики природного газа могут производить расчеты с покупателями газа из "недружественных стран" в валюте при взыскании задолженности за поставки газа с таких покупателей или если сами погашают долг.

Расчеты за газ, уточняется в указе, могут быть произведены в иностранной валюте, указанной в контракте. Уполномоченный банк, исходя из заявления поставщика из России, должен открыть специальный счет. Задолженность по поставкам газа будет считаться погашенной после зачисления средств иностранного покупателя на такой счет.

Напомним:

Владимир Путин 31 марта подписал указ о новом порядке расчетов за поставку природного газа с "недружественными странами". По словам Путина, для покупки российского газа западные страны должны открыть рублевые счета в российских банках. Уполномоченным банком для открытия рублевых счетов назначен "Газпромбанк".

"Мы предлагаем контрагентам из таких стран понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа", — сказал он.

Еврокомиссия предупредила членов ЕС – покупать российский газ за рубли – нарушение санкций.

5 марта российское правительство утвердило перечень из 51 иностранного государства и территории, которые, по его мнению, совершают в отношении России, ее компаний и граждан "недружественные действия". В него вошли: Украина, все страны-члены Евросоюза (28 стран), США, Великобритания, Япония, Австралия, Албания, Андорра, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Тайвань, Черногория и Швейцария.

Немецкое село, которая не боится закрытия Россией газового вентиля

Читайте также: