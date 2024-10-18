Путин пытается заблокировать выход из РФ двух последних крупных западных банков – Bloomberg

Австрийский Raiffeisen и итальянский UniCredit испытывают проблемы с продажей своих "дочек" в России, чтобы выполнить требование Европейского центробанка о полном выходе из российского рынка.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Власти РФ дали понять, что заблокируют продажу местных подразделений любому лицу, которое может попасть под западные санкции.

"Такая ситуация делает невозможным шанс продажи банков российскому покупателю, тогда как потенциальных иностранных инвесторов блокируют западные регуляторы. Кремль видит в западных банках жизненно важный канал для трансграничных платежей", — отметил один из собеседников Bloomberg.

Если Raiffeisen и UniCredit покинут рынок РФ, единственным крупным банком, совершающим сделки в валюте, останется "Газпромбанк". Он не попал под европейские санкции, сохраняет доступ к SWIFT и продолжает получать платежи из Европы за газ.

"Действующие правила предполагают, что иностранные компании, желающие свернуть работу в РФ, должны получить одобрение правительственной комиссии, а если сумма превышает 50 млрд рублей — лично Путина. Новые правила оставляют продавцов ни с чем: скидка к цене актива должна составлять 60% (ранее 50%), а еще 35% (ранее 15%) нужно заплатить в бюджет в виде "налога на выход", отмечают журналисты.

Ранее стало известно, что Россия возлагается на несколько стран – Индию, Сербию и Китайскую Народную Республику – в вопросе избегания западных санкций.

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