Путин разрешил временно забирать иностранные активы в ответ на изъятие российских за границей

Список активов, в отношении которых кремлевский диктатор допустил введение внешнего управления, может быть расширен.

Президент страны-агрессорки РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий передачу во "временное управление" активов юридических и физических лиц из "недружественных" государств в случае изъятия российских активов за рубежом. Документ был опубликован во вторник, 25 апреля.

Временным управляющим определено Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество). В добавленном перечне активов, в отношении которых вводится эта мера, находятся 83,73 процента акций ПАО "Юнипро", принадлежащего немецкой энергетической компании Uniper, 69,88 процента акций ПАО "Фортум", принадлежащего Fortum Russia BV — совместного предприятия с участием финской государственной энергетической компании, а также 28,34 процента принадлежащих Fortum Holding BV акций ПАО "Фортум"

Об этом пишет Deutsche Welle.

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Как отмечается в документе, временный управляющий будет осуществлять полномочия владельца указанных активов "за исключением полномочий по распоряжению имуществом", а также проводить инвентаризацию находящегося во временном управлении и обеспечивать его сохранность. Прекратить внешнее управление может только президент РФ.

Список может быть расширен

В Росимуществе после публикации указа подчеркнули, что он "не касается вопросов собственности и не лишает собственников их активов", а внешнее управление "носит временный характер и означает, что начальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения". В то же время в агентстве добавили, что перечень активов, по которым Владимир Путин допустил введение внешнего управления, может быть расширен.

Напомним, ранее в Госдуме РФ предлагали конфисковывать имущество россиян, критикующих войну из-за границы.

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