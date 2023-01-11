Путин теряет более 170 млн долларов в сутки: финские исследователи назвали причину – Bloomberg

Потери России из-за ограничения экспорта сырой нефти и нефтепродуктов могут возрасти еще больше в следующем месяце.

В результате ограничения цены на российскую нефть доходы Москвы от экспорта снизились примерно на 160 миллионов евро (172 миллиона долларов) в день.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

По прогнозам финских исследователей, снижение доходов, получаемых режимом Путина от продажи нефти, увеличится до 280 миллионов долларов в день после того, как с 5 февраля будут расширены ограничения на экспорт сырой нефти на российские нефтепродукты.

В отчете подчеркивается, что эти цифры являются доказательством того, что ограничения цен G7, а также соответствующие санкции, введенные Европейским Союзом, влияют на военную машину России. Уже сейчас цена барреля российской сырой нефти составляет половину мировой цены на нефть.

"Эмбарго ЕС на импорт нефти, а также потолок цены на сырую нефть наконец-то вступили в силу, и влияние столь же важно, как и ожидалось", — утверждает Лаури Милливирта, главный аналитик CREA.

Однако в Кремле скептически относятся к расчетам аналитиков CREA. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока рано оценивать влияние, потому что "мировой энергетический рынок слишком волатильный, а российские экспортеры нефти еще не столкнулись лицом к лицу с клиентами, придерживающимися ценового потолка".

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Как известно, Индия, Китай и Турция, основные покупатели российской нефти, не присоединились к инициативе Запада по ограничению цен на российскую нефть.

В прошлом месяце президент России Владимир Путин подписал указ о запрете на поставку нефти и нефтепродуктов в течение пяти месяцев с 1 февраля в страны, придерживающиеся западного потолка цен.

Аналитики из Центра исследований энергетики и чистого воздуха утверждают, что Евросоюз должен проанализировать пути, по которым он мог бы усилить давление на Москву. К примеру, дальнейшее снижение ценового потолка до 25-35 долларов за баррель с нынешних 60 долларов за баррель уменьшит еще на 100 миллионов евро в сутки доходы России от экспорта сырой нефти.

"Важно, чтобы потолок цен был снижен до уровня, который не позволит Кремлю фиксировать налогооблагаемую прибыль от экспорта нефти, а также чтобы оставшийся импорт нефти и газа из России был ограничен", — сказал Лаури Милливирта.

Для противодействия Россия может сократить добычу, что приведет к росту мировых цен на нефть, поскольку государство-агрессор является вторым по величине производителем нефти в мире.

Напомним, вице-премьер-министр РФ Александр Новак заявил, что добыча нефти в России может быть сокращена на 500-700 тысяч баррелей в сутки уже в 2023 году.

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