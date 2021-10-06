Путин увидел спекуляции вокруг транзита газа через Украину, но обязательства по контракту пообещал превысить

Путин увидел спекуляции вокруг транзита газа через Украину, но обязательства по контракту пообещал превысить

По контракту через ГТС должно проходить не менее 40 млрд кубометров газа в год.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в этом году Россия превысит свои контрактные обязательства по транзиту газа через Украину.

Об этом сообщают российские "РИА Новости".

По его словам, российская сторона видит спекуляции на тему транзита газа через Украину, но выполняет свои обязательства по прокачке 40 млрд кубометров в год.

"Можно с уверенностью сказать, что Россия в 2021 году превысит контрактные обязательства по прокачке газа через ГТС Украины", — добавил Путин.

Напомним: С утра 1 октября "Газпром" остановил транзит газа в Венгрию через территорию Украины. Это произошло после подписания нового, рассчитанного на 15 лет, контракта на поставки газа в обход Украины между правительством Венгрии и российским концерном "Газпром". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал инцидент "ударом" по украинской-венгерским отношениям и пообещал ответить.

между правительством Венгрии и российским концерном "Газпром". По разным оценкам, от такого контракта Украина может потерять до 20% объемов транзита. Впрочем, убытки может принести не только это. Во-первых, часть газа Венгрия сохраняла в наших хранилищах и это также давало деньги. Во-вторых, именно из Венгрии Украина импортировала значительные объемы газа по виртуальному реверсу.

Новости мира: Россия прекратила поставки газа в Венгрию через украинскую трубу

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