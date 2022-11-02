Путин возвращается к "зерновому соглашению": Жданов объяснил, в чем угроза манипуляций РФ по гарантиям безопасности

Жданов подчеркнул, что Украина не может гарантировать безопасность кораблей, поэтому соглашаться на такое требование Путина опасно.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему Путин "передумал" и дал указания возобновить участие в зерновом соглашении.

Жданов не исключает, что на диктатора могли повлиять Турция и ООН, но предостерегает, что в таком шаге может быть опасность для Украины.

По его словам, Путин не разорвал это соглашение после консультации с Эрдоганом и ООН, гарантом соглашения. Эксперт объяснил, почему Россия требует гарантий безопасности Украины.

"Какие мы можем дать гарантии, если у нас нет флота? Мы не можем повредить эти корабли. Я так понимаю, что это очередная ловушка со стороны России", – подчеркнул военный эксперт и предположил почему:

Если Украина скажет, что обеспечивает безопасность кораблей с зерном, Путин может атаковать любой сухогруз и обвинить в этом Киев. То есть, украинская сторона не сможет обеспечить выполнение этих гарантий.

Если Украина откажется давать гарантии, Путин опять же обвинит Киев в срыве соглашения и скажет, что Украина не хочет гарантировать безопасность этих конвоев.

"Мы не можем обеспечить безопасность. Мы можем обеспечить выполнение условий соглашения в плане отгрузки зерна и отправки его потребителю или покупателю", — отметил Жданов.

Он пояснил, что вывозят еще прошлогодний урожай. А нынешнее зерно еще не вывезено и лежит на складах и элеваторах.

"Очевидно, Путину объяснили, что срывать это соглашение очень чревато последствиями", — подытожил военный эксперт.

Зерновой шантаж России

Напомним, 29 октября после повреждения кораблей Черноморского флота России в Крыму в РФ заявили, что останавливают действие "зернового соглашения".

Однако впоследствии Украина, ООН и Турция согласовали движение в Черном море 14 судов, невзирая на позицию РФ.

Турецкая сторона даже заявила, что продолжит вывоз зерна из Украины, несмотря на демарш Москвы.

После заявления России о приостановлении участия в "зерновом соглашении" министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, которого называют потенциальным преемником Путина, заявил, что Россия готова заменить украинское зерно на мировом рынке "собственным".

На переговорах с Турцией Лавров намекнул, что хочет РФ в обмен на "зерновое соглашение".

Сегодня Путин заявил, что Россия возвращается в "зерновое соглашение", но "сохраняет право выйти из соглашения, если Украина нарушит свои обязательства по гарантиям безопасности".