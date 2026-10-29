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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Путин вынуждает прокладывать новые маршруты: в Африку через Северный Ледовитый океан

До начала полномасштабной войны российское зерно из южных регионов обычно экспортировалось через порты Азовского и Чёрного морей. Теперь эту экспортную продукцию везут на север РФ.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Российская Арктика

Российская Арктика / © Getty Images

Война против Украины, развязанная президентом РФ Владимиром Путиным, привела к серьезным проблемам с традиционными маршрутами экспорта российского зерна. Теперь зерно из южных регионов России планируют отправлять в Африку через Мурманский морской торговый порт, расположенный за Северным полярным кругом.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Мурманский морской торговый порт объявил о подготовке пробной отгрузки 29,5 тыс. тонн зерна в Северную Африку. Часть груза — 3,4 тыс. тонн — уже доставил поставщик «Деметра-Холдинг». По данным Reuters, судно должно доставить зерно в марокканскую Касабланку.

В порту отметили, что в настоящее время перевалка носит экспериментальный характер. По её итогам участники рассмотрят возможность организации регулярных поставок.

До начала полномасштабной войны российское зерно из южных регионов обычно экспортировалось через порты Азовского и Чёрного морей, откуда суда проходили через турецкие проливы в Средиземное море. Теперь часть продукции приходится перевозить на север, а затем доставлять африканским покупателям морским маршрутом вокруг Европы.

Экспортеры в РФ ищут новые маршруты

По данным The Moscow Times, трудности с вывозом зерна через южные порты связаны с сокращением отгрузок на фоне украинских ударов по российским судам в Чёрном и Азовском морях. Балтийские порты, ставшие важным альтернативным направлением, уже перегружены, поэтому экспортеры обратили внимание на Мурманск.

Ранее около 80% российского экспорта зерновых приходилось на черноморские и азовские порты. В настоящее время, по информации Reuters, основная часть морских поставок проходит через Балтийское море: в сентябре оттуда отгрузили 1,2 млн тонн зерна — более 60% всего морского экспорта этой продукции. Некоторые компании даже переоборудуют терминалы, которые ранее работали с удобрениями и углем, для перевалки зерна.

Мурманский порт, со своей стороны, стремится привлечь дополнительные грузы, предлагая экспортерам круглогодичный глубоководный выход на международные рынки.

Как это сказывается на цене российской пшеницы

Сложности с логистикой сказываются и на внутреннем рынке России. По словам директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сызова, средние цены на российскую пшеницу остаются значительно ниже, чем в прошлом году и в начале текущего сезона.

Особенно сложная ситуация сложилась в южных регионах, где цены традиционно поддерживались спросом со стороны экспортеров. В связи с практически остановленной работой черноморских портов отдельные отгрузки пока не способны существенно повлиять на рынок.

Сизов предполагает, что в ближайшее время цены на пшеницу в рублях могут постепенно расти в случае восстановления экспортного спроса. В то же время, если южные порты останутся закрытыми в первом квартале 2027 года, цены могут снова снизиться: производителям придется активнее продавать зерно, чтобы профинансировать весенние полевые работы.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о готовности перенести часть промышленных предприятий в африканские страны в условиях многочисленных санкций, введенных против экономики РФ из-за войны в Украине.

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