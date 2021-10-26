Путин заявил, что украинская ГТС может "взорваться": правда ли это и сколько средств нужно на модернизацию

Путин заявил, что украинская ГТС может "взорваться": правда ли это и сколько средств нужно на модернизацию

По словам Макогона, в украинскую систему вкладываются очень большие средства.

Заявления президента России Владимира Путина о том, что украинская система ненадежна – это фейк, и очень опасный. Непосредственно аварийные случаи – это специфика работы.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал гендиректор Оператора ГТС Сергей Макогон.

"Создание консорциума – это очень позитивная идея. Президент Украины ее поддержал и подчеркнул, что Украина готова к этому. Но что нам нужно от консорциума? Гарантирование наличия транзита. Нам не нужны инвестиции в ГТС – они покрываются за счет тарифа. Если будет транзит, будет оплачен тариф и будут средства на модернизацию системы. Так работают операторы ГТС по всему миру", — отметил он.

По словам гендиректора, для Украины консорциум очень важен как элемент сохранения транзита через страну. Для управления украинской ГТС есть специалисты, которые могут это делать без европейских коллег.

"Что касается заявлений Путина, что наша система ненадежна, — это фейк, и очень опасный... Мне очень неспокойно слышать заявления от президента РФ, что наша система может взорваться, особенно в текущей геополитической ситуации. Почему? Потому что уже были примеры непонятных взрывов на ГТС Туркменистана, Грузии… Поэтому, когда президент, главнокомандующий РФ говорит, что украинская система может взорваться, меня, как руководителя Оператора ГТС Украины, это очень нервирует, скажем так, но мы работаем с нашими компетентными органами, СБУ, Нацгвардией, полицией по минимизации рисков таких террористических атак", — отметил он.

Непосредственно аварийные случаи в украинской системе Макогон объяснил спецификой работы.

"Мы работаем с приемлемыми уровнями риска. Взрывы бывают не только в нашей системе. Был взрыв в Баумгартене (центрально-европейский газовый хаб – Ред.). К сожалению, это часть нашего бизнеса и мы прилагаем максимум усилий, чтобы этого не было", – отметил он.

По словам Макогона, в украинскую систему вкладываются очень большие средства. Только до конца этого года около 6 млрд. грн. планируют инвестировать в ремонт, техническое обслуживание, диагностику и капитальные инвестиции.

"Согласован регулятором 10-летний план развития ГТС, предусматривающий инвестиции в капитальное строительство — около $1,5 млрд. Основное направление этих инвестиций — это строительство и капитальный ремонт десяти компрессорных станций, которые будут использоваться для собственных нужд. Эти станции частично используются в транзите. Но в основном это для наших собственных нужд. Мы уже строим две станции: "Яготин", которую планируем закончить в следующем году, и еще восемь станций, которые планируем построить к 2025-26 гг. Поэтому у нас есть план, мы видим, как нашу систему развивать, модернизировать, оптимизировать, и все у нас будет хорошо", — резюмировал он.

Читайте также:

В Украинской ГТС обратились к НАТО по поводу продолжения поставок газа через Украину

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку