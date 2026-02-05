Экономический кризис в России / © ТСН.ua

Реклама

Чиновники финансового блока правительства РФ предупредили президента Владимира Путина о приближении масштабного экономического кризиса.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на приближенный к упомянутым чиновникам источник.

Собеседник издания утверждает, что предупреждения Путину становятся все более настойчивыми, а кризис, по мнению чиновников, может наступить уже летом.

Реклама

Российского президента подталкивают к повышению налогов, поскольку дефицит бюджета прогнозируемо будет расти из-за снижения нефтегазовых доходов. Кроме того, банковская система РФ находится под все большим давлением из-за высоких процентных ставок и большого объема кредитов для финансирования войны.

По словам одного из московских топ-менеджеров, до наступления кризиса осталось «три-четыре месяца».

В России появляется все больше признаков инфляции, которая значительно превысит задекларированный властями показатель 6%, несмотря на жесткую политику ЦБ РФ с ключевой ставкой в 16%.

После двух лет военного бума, когда ВВП государства-агрессора рос более чем на 4% в год, российская экономика впала в тяжелую депрессию. В прошлом году рост замедлился до 1%.

Реклама

Российские компании начали массово испытывать трудности с погашением долга: более 10 трлн рублей кредитов на банковских балансах стали проблемными. Эксперты предупреждают, что в РФ уже начался скрытый банковский кризис.

В издании отметили, что российский бюджет, несмотря на две волны повышения налогов, в этом году может получить астрономический дефицит в 10 триллионов рублей из-за сокращения закупок нефти Индией и скидок под $30 за баррель (согласно непубличным расчетам правительства).

Новой серьезной угрозой для Кремля могут стать меры Евросоюза против «теневого флота». В январе 14 стран ЕС подписали соглашение о совместных действиях против танкеров с фальшивыми флагами, фактически угрожая закрыть для России Балтийское море — основной канал вывоза нефти за границу. В рамках 20-го пакета санкций ЕС хочет полностью запретить морские перевозки российских баррелей и сопутствующие услуги, что поставит под угрозу половину нефтеэкспорта.

«Это угроза не только для экономики, но еще и политический вопрос о том, как Россия может такое позволить, не потеряв политической репутации», — сказал собеседник издания, близкий к российским дипломатам.

Реклама

При этом не исключено, что президент США Дональд Трамп введет новые энергетические санкции, если посчитает, что Россия саботирует мирный процесс.

Напомним, из-за обвала доходов от нефти дефицит бюджета РФ будет втрое больше, чем планировалось. Экономисты предполагают, что финансовые резервы у государства-агрессора иссякнут до конца 2026 года.