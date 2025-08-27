Путину сообщили плохие новости о российской экономике

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на встрече с президентом государства-агрессора Владимиром Путиным сообщил ему о замедлении российской экономики в этом году.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на пресс-службу Кремля.

По оценке министерства экономического развития, на данных которого формируется бюджет России, в 2025 году российский ВВП может вырасти только на 1,5%, а не 2,5%, как прогнозировалось ранее. По сравнению с ростом в прошлом году (4,1%) экономика государства-агрессора может замедлиться почти втрое.

Рост несырьевой промышленности, который в прошлом году достигал 8,5%, по итогам «прошлых месяцев» составил 4,2%, а до конца года ожидается лишь 3%, сообщил Путину российский вице-премьер Денис Мантуров.

По его словам, общий рост промышленного производства составит лишь 2%. Это более чем вдвое меньше показателей 2023-24 годов, когда Росстат фиксировал увеличение выпуска на фабриках и заводах на 4,3% и 4,6% соответственно.

Как пишет издание, после трех лет военного бума в России, когда темпы роста ВВП установили 13-летний рекорд, российская экономика впала в депрессию: 20 триллионов рублей, потраченных на армию и оружие, породили всплеск инфляции, а чтобы ее затормозить, ЦБ поднял ключевую ставку до уровней, которых в стране не было.

Как итог: за январь-июнь, по данным Росстата, экономика прибавила лишь 1,2%, а во втором квартале — 1,1%. Темпы роста промышленности упали более чем вдвое — с 4,6% в прошлом году до 2% на конец июня, а рост реальных зарплат уменьшился в 2,5 раза — 3,8% за полугодие против 9,7% в 2024 году.

По прогнозу МВФ, до конца года экономика РФ вырастет на 0,9% — втрое медленнее, чем мировая, и в пять раз медленнее, чем китайская.

Напомним, для поддержания высоких расходов на оборону и финансирование войны в Украине российские власти готовятся повысить налоги и сократить расходы.

В понедельник, 25 августа, президент США Дональд Трамп предостерег, что Россия может понести «очень серьезные последствия», если не прекратит войну в Украине.

Трамп подчеркнул, что США будут использовать экономические санкции, чтобы достичь этой цели.